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PIB brasileiro registra crescimento de 1,1 % no primeiro trimestre de 2026, segundo IBGE

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PIB brasileiro registra crescimento de 1,1 % no primeiro trimestre de 2026, segundo IBGE
PIB 2026IBGECrescimento Econômico
📆5/29/2026 12:31 PM
📰valoreconomico
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O IBGE divulgou que o Produto Interno Bruto avançou 1,1 % no trimestre de janeiro a março de 2026, impulsionado por agropecuária, indústria e serviços, apesar de queda nas exportações e aumento nas importações. O consumo das famílias, os gastos do governo e a formação bruta de capital fixo também foram detalhados, revelando dinâmicas distintas nos diferentes setores da economia.

O primeiro trimestre de 2026 marcou um período de aceleração no ritmo de crescimento da economia brasileira, segundo os novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) na sexta‑feira, 29 de maio.

O Produto Interno Bruto (PIB) registrado para os três primeiros meses do ano avançou 1,1 % em relação ao quarto trimestre de 2025, superando a variação de apenas 0,3 % observada no último trimestre do ano anterior. As projeções dos analistas, que variavam entre 0,5 % e 1,7 %, apontavam para um cenário de expansão moderada, mas o resultado final ficou dentro da faixa esperada, reforçando a tendência de retomada econômica.

Em termos nominais, o PIB totalizou R$ 3,3 trilhões, dos quais R$ 2,8 trilhões correspondem ao valor adicionado bruto a preços básicos, enquanto R$ 461,2 bilhões representam a parcela relativa aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios

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