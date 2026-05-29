PIB brasileiro registra crescimento de 1,1 % no primeiro trimestre de 2026, segundo IBGE

O IBGE divulgou que o Produto Interno Bruto avançou 1,1 % no trimestre de janeiro a março de 2026, impulsionado por agropecuária, indústria e serviços, apesar de queda nas exportações e aumento nas importações. O consumo das famílias, os gastos do governo e a formação bruta de capital fixo também foram detalhados, revelando dinâmicas distintas nos diferentes setores da economia.

O primeiro trimestre de 2026 marcou um período de aceleração no ritmo de crescimento da economia brasileira, segundo os novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) na sexta‑feira, 29 de maio.

O Produto Interno Bruto (PIB) registrado para os três primeiros meses do ano avançou 1,1 % em relação ao quarto trimestre de 2025, superando a variação de apenas 0,3 % observada no último trimestre do ano anterior. As projeções dos analistas, que variavam entre 0,5 % e 1,7 %, apontavam para um cenário de expansão moderada, mas o resultado final ficou dentro da faixa esperada, reforçando a tendência de retomada econômica.

Em termos nominais, o PIB totalizou R$ 3,3 trilhões, dos quais R$ 2,8 trilhões correspondem ao valor adicionado bruto a preços básicos, enquanto R$ 461,2 bilhões representam a parcela relativa aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PIB 2026 IBGE Crescimento Econômico Setor Industrial Brasileiro Comércio Exterior

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Holanda divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja listaOs Países Baixos estão no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Japão, Tunísia e Suécia

Read more »

PIB deve crescer 1,1% no primeiro trimestre de 2026, aponta mediana de projeçõesMediana de 71 instituições indica alta de 1,1% do PIB no primeiro trimestre de 2026 ante o trimestre anterior, puxada por indústria, estímulos ao consumo e agropecuária. Para o ano, a expectativa é de expansão de 1,9%.

Read more »

PIB do Brasil cresce 1,1% no 1º trimestre, diz IBGEResultado representa uma aceleração em comparação aos últimos três meses de 2025, quando a economia do país cresceu 0,1%.

Read more »

PIB cresce 1,1% e vai a R$ 3,3 trilhões no 1° trimestre de 2026Apesar do crescimento, o número apresenta uma desaceleração em relação ao avanço de 1,4% do PIB do 1° trimestre de 2025

Read more »