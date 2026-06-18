PGR se manifesta contra pedidos de suspensão da Lei da Dosimetria

A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra os pedidos de suspensão cautelar da Lei da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro.

A Procuradoria-Geral da República ( PGR ) se manifestou contra os pedidos de suspensão cautelar da Lei da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro .

Em parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não analisou o mérito da norma, apenas os pedidos de suspensão de entidades como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e partidos políticos (PT, Psol, PDT e Rede), que questionavam a constitucionalidade da norma. Ao analisar os pedidos de suspensão, Gonet afirmou que não se tratava de consolidar um juízo definitivo sobre a norma, mas de verificar se havia plausibilidade jurídica nas alegações de inconstitucionalidade.

Sendo assim, para o PGR, a norma deve permanecer válida até que o STF julgue a questão. As entidades questionavam, por exemplo, que houve desvio de finalidade na tramitação da lei, uma vez que ela teria sido construída para beneficiar os condenados pelo 8 de janeiro, em uma espécie de anistia.

Segundo Gonet, no entanto, é válido que acontecimentos concretos, as controvérsias públicas ou os diagnósticos institucionais provocados por situações históricas provoquem alterações legislativas e que isso não os torna indevidamente casuísticos. Também questionaram pontos do processo legislativo, como a apreciação do veto pelo Senado e mudança do texto aprovado na Câmara. Sobre esse ponto, o PGR avaliou ainda que não cabe ao Poder Judiciário se substituir ao Congresso Nacional nas deliberações tomadas sobre tema não regrado pelo constituinte.

Em maio, o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações, suspendeu a aplicação da lei até que o plenário da Corte julgue as ações. Antes de analisar o tema, o ministro determinou o envio de informações dos envolvidos e a manifestação da AGU e da PGR. A decisão de suspensão foi dada em uma ação de uma pessoa condenada pelos atos de 8 de janeiro.

Na ocasião, Moraes afirmou que as ADIs representavam um fato processual novo e relevante, que poderão influenciar no julgamento e recomendam a suspensão da aplicação da lei, por segurança jurídica, até definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro aplicou o mesmo entendimento em outras ações que pediam a aplicação da lei, afirmando que era preciso antes apreciar as ações que questionavam a constitucionalidade do texto. A lei, promulgada em maio, pode beneficiar, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O texto aprovado pelos parlamentares, em dezembro de 2025, era uma alternativa ao PL da anistia, então defendido por bolsonaristas e que previa o perdão integral da pena a condenados pelos atos do 8 de janeiro. A lei aprovada muda o cálculo para progressão de regime (do regime fechado para o domiciliar, por exemplo) e a forma como penas são calculadas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto neste ano, mas parte do veto foi derrubado pelo Congresso. O texto aprovado pelos parlamentares altera trechos da Lei de Execução Penal, de 1984, e do Código Penal, de 1940. Os vetos derrubados retomam os artigos da lei que tratam do chamado concurso formal de crimes.

Pelo novo texto, fica estabelecido que, em casos de crimes contra as instituições democráticas (como o de tentativa de golpe de Estado) praticados no mesmo contexto, em vez de somar as várias penas imputadas ao réu, deve-se aplicar o concurso formal próprio. Dessa forma, considera-se para o cálculo somente a pena do crime mais grave.

A defesa de Bolsonaro, por exemplo, argumentava que o STF não deveria somar as penas dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito. Essa interpretação pode ser adotada se a lei for aplicada como está e a pena do ex-presidente pode ser reduzida. Em outro trecho, a lei diz que a pena será reduzida entre um terço e dois terços se determinados crimes forem praticados em contexto de multidão.

A previsão se encaixa na demanda de advogados de condenados pelo 8 de janeiro, que argumentavam que as condutas deveriam ser individualizadas. Os efeitos da lei, se mantida como está, não são imediatos. Cabe à Justiça recalcular as punições dos réus se houver pedidos das defesas ou do Ministério Público, por exemplo. Segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), que isolou a área após os disparos, um suspeito foi preso e uma arma de fogo foi apreendida.

Iniciativa será submetida ao comitê de governança, que vai trabalhar junto às Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOS) dos Estados. BP-Beneficência Portuguesa em SP abre processo para 1º vestibular de medicina. TRF-1 aplica protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero para manter licença de servidora. Suíça deslancha no segundo tempo e vence a Bósnia com dois gols de reserva.

Com a vitória, a seleção suíça soma 4 pontos e precisa de mais um no jogo de quarta-feira (24), contra o Canadá, para garantir vaga na próxima fase





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