PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por tentativas de interferência em julgamento do STF

A Procuradoria-Geral da República formalizou pedido de condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por coação no andamento do processo relacionando o golpe de Estado. Ele é acusado de utilizar estratégias internacionais para frustrar o julgamento, incluindo sanções pressionadas junto ao governo dos EUA. O caso passa a nova fase de defesa até que o ministro Alexandre de Moraes decida.

A Procuradoria-Geral da República ( PGR ) solicitou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nesta segunda-feira (11) por coação no curso do processo. Ele é acusado de interferir no julgamento acerca da tentativa de golpe de Estado, na qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado há pouco tempo pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ) a 27 anos e 3 meses de prisão.

De acordo com o órgão, os atos de Eduardo demonstraram 'concreto inconformismo', com promessas de retaliação internacional para paralisar as investigações, o que cumpriria os requisitos do crime. A PGR ampliou sua acusação ao afirmar que o ex-deputado buscou levantar sanções e tarifas contra o Brasil junto ao governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, como represália ao julgamento.

'Os elementos reunidos nos autos comprovam que Eduardo Bolsonaro praticou, de forma continuada, o crime', declarou a procuradoria. Esta foi a segunda vez em 2023 que Eduardo Bolsonaro ignorou o processo. No mês passado, ele não compareceu ao interrogatório no STF, marcado para ser realizado por videoconferência, já que mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2023. Eduardo não indicou advogado e depende da atuação da Defensoria Pública da União no caso.

Após a última manifestação da PGR, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, concedeu um prazo de 15 dias para a defesa apresentar suas últimas considerações. Além disso, a PGR apontou que Eduardo Bolsonaro, em conjunto com Paulo Figueiredo, produtor de conteúdo e aliado da família Bolsonaro, adotou uma estratégia de ameaçar ministros do STF com sanções internacionais, utilizando conexões com autoridades norte-americanas.

Isto incluiu contatos em alto escalão para intentar danos tanto aos magistrados quanto ao Brasil, demonstrando uma tentativa de influenciar judicialmente o processo pela via externa





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