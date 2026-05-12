Head Topics

PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por tentativas de interferência em julgamento do STF

Política News

PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por tentativas de interferência em julgamento do STF
Eduardo BolsonaroPGRSTF
📆5/12/2026 7:51 AM
📰g1
75 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 86%

A Procuradoria-Geral da República formalizou pedido de condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por coação no andamento do processo relacionando o golpe de Estado. Ele é acusado de utilizar estratégias internacionais para frustrar o julgamento, incluindo sanções pressionadas junto ao governo dos EUA. O caso passa a nova fase de defesa até que o ministro Alexandre de Moraes decida.

A Procuradoria-Geral da República ( PGR ) solicitou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nesta segunda-feira (11) por coação no curso do processo. Ele é acusado de interferir no julgamento acerca da tentativa de golpe de Estado, na qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado há pouco tempo pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ) a 27 anos e 3 meses de prisão.

De acordo com o órgão, os atos de Eduardo demonstraram 'concreto inconformismo', com promessas de retaliação internacional para paralisar as investigações, o que cumpriria os requisitos do crime. A PGR ampliou sua acusação ao afirmar que o ex-deputado buscou levantar sanções e tarifas contra o Brasil junto ao governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, como represália ao julgamento.

'Os elementos reunidos nos autos comprovam que Eduardo Bolsonaro praticou, de forma continuada, o crime', declarou a procuradoria. Esta foi a segunda vez em 2023 que Eduardo Bolsonaro ignorou o processo. No mês passado, ele não compareceu ao interrogatório no STF, marcado para ser realizado por videoconferência, já que mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2023. Eduardo não indicou advogado e depende da atuação da Defensoria Pública da União no caso.

Após a última manifestação da PGR, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, concedeu um prazo de 15 dias para a defesa apresentar suas últimas considerações. Além disso, a PGR apontou que Eduardo Bolsonaro, em conjunto com Paulo Figueiredo, produtor de conteúdo e aliado da família Bolsonaro, adotou uma estratégia de ameaçar ministros do STF com sanções internacionais, utilizando conexões com autoridades norte-americanas.

Isto incluiu contatos em alto escalão para intentar danos tanto aos magistrados quanto ao Brasil, demonstrando uma tentativa de influenciar judicialmente o processo pela via externa

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Eduardo Bolsonaro PGR STF Tentativa De Golpe Coação No Processo

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do STFPGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do STFO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a autoridades do Judiciário que julgaram trama golpistaPGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a autoridades do Judiciário que julgaram trama golpistaEx-deputado é acusado de articular sanções contra autoridades brasileiras
Read more »

PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do STFPGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do STFSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação; o que se sabePGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação; o que se sabeManifestação faz parte das alegações finais de ação que tramita atualmente no STF, na qual ex-parlamentar é réu por ter articulado sanções contra o país e autoridades brasileiras, numa tentativa de influenciar o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro.
Read more »



Render Time: 2026-05-12 10:51:02