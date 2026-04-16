PGR pede condenação de 5 conselheiros do TCE-RJ por corrupção em esquema da Lava Jato

Procuradoria-Geral da República solicita ao STJ a punição de conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro por organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com base em investigações da Operação Lava Jato. Esquema envolvia recebimento de propinas para aprovação de contratos e liberação de recursos públicos.

A Procuradoria-Geral da República ( PGR ) solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a condenação de cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ( TCE-RJ ) por envolvimento em um esquema de corrupção desvendado pela Operação Lava Jato . Os conselheiros respondem por crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os cinco foram presos temporariamente em 29 de março de 2017, durante a Operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Após nove dias, foram liberados. A operação baseou-se nas delações premiadas do então presidente do TCE, Jonas Lopes, e de seu filho, o advogado Jonas Lopes Neto. Atualmente, apenas três dos cinco réus permanecem em atividade no TCE; Aloysio Guedes e José Maurício Nolasco já se aposentaram compulsoriamente por terem completado 75 anos. Os salários líquidos recentes dos conselheiros em atividade evidenciam a remuneração pública elevada: em março, Graciosa recebeu R$ 50.649,20; Brazão, R$ 35.567,60; e Marco Antônio Alencar, R$ 48.037,36. O TCE-RJ tem a responsabilidade de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos pelo governo estadual e por 91 prefeituras fluminenses, com exceção da capital, que possui seu próprio órgão fiscalizador, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ). A denúncia da PGR foi recebida pelo STJ em junho de 2019 e, após quase sete anos de tramitação, a ação penal encontra-se na fase de alegações finais. A GloboNews teve acesso às alegações finais da PGR, que descrevem um modus operandi baseado no recebimento sistemático de propina. Segundo o documento, a organização criminosa atuava solicitando e recebendo propinas de forma contínua, configurando corrupção passiva, seguida por manobras de lavagem de dinheiro para ocultar os ganhos ilícitos. A PGR detalha que o método da organização envolvia a negociação de análises favoráveis em processos de auditoria e prestação de contas submetidos ao TCE, beneficiando grandes empresas contratadas pelo Estado. A investigação revelou uma profunda interconexão logística e financeira entre a organização do TCE-RJ e o grupo criminoso autônomo liderado pelo então governador Sérgio Cabral. Essa colaboração permitiu um fluxo contínuo de propinas e auxílio mútuo, viabilizando a continuidade e a amplitude do esquema de corrupção em diversas áreas de contratações públicas no Rio de Janeiro. O esquema de propina para os conselheiros se manifestava de três formas principais. Um dos métodos mais graves ocorreu em 2016, em meio a uma severa crise financeira no Rio de Janeiro, marcada por atrasos no pagamento de alimentação para presos e adolescentes em unidades socioeducativas. A PGR aponta que, neste cenário de calamidade, os denunciados exploraram a oportunidade de obter vantagens ilícitas ao articular a liberação de R$ 160 milhões ociosos do Fundo de Modernização do TCE-RJ para quitar dívidas do Estado com fornecedores. Após a liberação dos recursos, a cúpula do TCE-RJ impôs um pedágio criminoso, exigindo 15% sobre os valores pagos aos fornecedores como vantagem indevida. Estima-se que, somente nesse esquema, cada conselheiro tenha recebido R$ 1,2 milhão em propina. Outro esquema detalhado envolve a Federação das Empresas de Ônibus do Estado do Rio (Fetranspor). A PGR afirma que houve pagamento de propinas mensais aos conselheiros do TCE para assegurar análises complacentes e favoráveis nos processos relacionados ao transporte público de passageiros que chegavam ao Tribunal de Contas. Este esquema vigorou entre maio de 2015 e março de 2016, totalizando R$ 3,850 milhões em benefícios para os conselheiros. Para a PGR, as condutas dos conselheiros são de extrema gravidade, representando uma traição à confiança da sociedade fluminense, que foi lesada em troca de condescendência espúria na análise de processos de transporte público, um setor que afeta diretamente a vida e a dignidade de milhões de cidadãos diariamente. Adicionalmente, a PGR alega que os conselheiros denunciados receberam vultosas propinas de grandes construtoras envolvidas em obras estaduais durante o governo de Sérgio Cabral, como o PAC Favelas, a reforma do Maracanã para a Copa de 2014 e a construção da Linha 4 do Metrô. A partir de janeiro de 2007, o esquema de mesadas fixas foi substituído pela cobrança de 1% sobre o valor de editais de obras públicas superiores a cinco milhões de reais. Essa margem era uma condição imposta aos empresários para que os contratos fossem aprovados sem entraves burocráticos no TCE. Além da condenação pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a PGR pediu ao STJ a perda do cargo público dos conselheiros, a fixação de reparação de R$ 44,7 milhões e o perdimento do produto dos crimes. A atuação do TCE-RJ é fundamental para a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. A denúncia da PGR aponta para um conluio que comprometeu gravemente esses princípios, afetando diretamente a qualidade dos serviços públicos e a confiança da população nas instituições





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