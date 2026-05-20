A Procuradoria Geral da República (PGR) defendeu a redução da pena de um homem que quebrou um relógio de Dom João VI após concluir o Ensino Médio.

A Procuradoria Geral da República ( PGR ) defendeu a redução da pena de um homem que quebrou um relógio de Dom João VI após concluir o Ensino Médio .

Se a remição for homologada por Moraes, o mecânico terá conseguido uma remição de 436 dias de sua pena, equivalente a um ano e dois meses. Além disso, uma mostra de arte intitulada 'o (tempo)', de Waltercio Caldas, chegou à Casa Roberto Marinho, desafiando as convenções do tempo e do espaço. A comissão do Senado aprovou a indicação de Otto Lobo para a presidência da CVM por 19 votos a 4.

Os cupins elevam o risco de danos estruturais em imóveis, segundo especialista da Desentupidora e Dedetizadora Suporte (São Paulo). A mudança começa nos EUA, Europa e Ásia, mas o Brasil também terá acesso às novas funções no futuro, segundo Fiamma Zarife, diretora-geral da empresa para a América do Sul. A prevenção envolve ações contínuas de prevenção, promoção e tratamento ao longo das diferentes fases.

A PF apura a emenda de Flávio Bolsonaro para uma ONG suspeita de integrar esquema de desvios comandado por irmãos Brazão. Quem intermediou o envio, de acordo com a PF, foi o policial militar da reserva Robson Calixto Fonseca, conhecido como 'Peixe', também condenado por organização criminosa pela morte de Marielle





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