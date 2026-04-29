PGR Defende Prisão Preventiva de Desembargador Suspeito de Ligação com Crime Organizado

O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, argumenta que a manutenção da prisão preventiva do Desembargador Macário Júdice Neto é crucial para evitar a fuga e garantir a integridade das investigações sobre suas supostas ligações com o crime organizado no Rio de Janeiro.

O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se de forma enfática em defesa da manutenção da prisão preventiva do Desembargador Macário Júdice Neto, integrante do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

A decisão de Gonet baseia-se na forte suspeita de envolvimento do magistrado com organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, um cenário que, segundo o procurador, justifica a medida como essencial para a integridade das investigações e a segurança pública. A argumentação central apresentada pela PGR ressalta a necessidade premente de evitar uma possível fuga do Desembargador Júdice, considerando que a liberdade dele representaria um risco concreto e iminente não apenas para o andamento das apurações, mas também para a credibilidade e o bom funcionamento do Sistema de Justiça como um todo.

A prisão preventiva, portanto, não é vista como uma punição antecipada, mas sim como um instrumento cautelar indispensável para garantir que o processo investigatório siga seu curso de maneira livre e imparcial, sem a influência ou obstrução de um agente potencialmente ligado a atividades ilícitas. A PGR enfatiza que os elementos colhidos até o momento nas investigações demonstram de forma clara e inequívoca a existência desse risco, reforçando a necessidade de manter o Desembargador afastado de suas funções e sob custódia.

A complexidade do caso e a gravidade das acusações exigem uma postura firme e rigorosa por parte das autoridades competentes, a fim de assegurar que a justiça seja feita e que a lei seja aplicada de forma justa e transparente. Macário Júdice permanece preso desde dezembro do ano passado, em decorrência de uma decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A suspeita que paira sobre o Desembargador é a de ter repassado informações confidenciais ao então Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, a respeito de uma operação policial planejada contra TH Joias, um ex-deputado estadual que está sob investigação por supostas ligações com o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país. A divulgação antecipada de informações sobre a operação teria permitido que TH Joias tomasse medidas para frustrar a ação da Polícia Federal, dificultando a coleta de provas e a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso.

A PGR, no mês passado, formalizou uma denúncia contra o Desembargador Júdice, Rodrigo Bacellar e outras duas pessoas perante o STF, acusando-os de obstrução de justiça. Além disso, o magistrado também foi acusado de violação de sigilo funcional, um crime que consiste em revelar informações sigilosas a que teve acesso em razão de seu cargo.

A denúncia da PGR detalha as ações praticadas pelos acusados, demonstrando como eles teriam agido em conjunto para prejudicar as investigações e proteger os interesses de TH Joias. A gravidade das acusações e a complexidade do caso exigem uma apuração rigorosa e imparcial, a fim de determinar a responsabilidade de cada um dos envolvidos e aplicar as sanções cabíveis.

A defesa do Desembargador Júdice, por sua vez, contesta veementemente as acusações e alega que TH Joias já possuía conhecimento prévio sobre a operação policial e estava tomando medidas para se evadir desde a manhã do dia anterior à sua deflagração. Segundo a defesa, a alegação de que o Desembargador vazou informações para Bacellar é infundada e não encontra respaldo nas provas apresentadas pela acusação.

Além disso, o Desembargador nega ter se encontrado com Rodrigo Bacellar em uma churrascaria, local citado pela Polícia Federal como o palco do suposto vazamento de informações. A defesa afirma que, no horário em que teria ocorrido o encontro, o Desembargador estava jantando em outro local, na companhia de outros magistrados, advogados e um procurador.

A defesa apresentou documentos e testemunhos para comprovar a versão do Desembargador, buscando demonstrar que ele não teve qualquer participação no vazamento de informações e que sua prisão preventiva é injusta e desnecessária. O caso continua em tramitação no STF, e a decisão sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva do Desembargador Júdice caberá ao Ministro Alexandre de Moraes, que analisará os argumentos apresentados pela acusação e pela defesa antes de tomar uma decisão final.

A expectativa é que o julgamento do caso seja realizado em breve, a fim de garantir a celeridade e a eficiência do processo investigatório





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