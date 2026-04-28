PGFN e Receita Federal notificam empresas de cigarro por dívidas de mais de R$ 25 bilhões

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB) notificaram 13 empresas do setor de cigarros por dívidas que somam mais de R$ 25 bilhões, revelando indícios de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação faz parte de uma estratégia para combater a evasão fiscal e garantir a arrecadação de impostos.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ( PGFN ) e a Receita Federal do Brasil (RFB) intensificaram a fiscalização e notificaram treze empresas do setor de cigarros , revelando um cenário preocupante de dívidas tributárias que ultrapassam a marca de R$ 25 bilhões.

Essa ação faz parte de uma estratégia mais ampla do governo para combater a sonegação fiscal e a evasão de impostos, especialmente por parte de empresas que adotam práticas planejadas para burlar a legislação tributária. A magnitude das dívidas, com dois contribuintes devendo valores superiores a R$ 1 bilhão, demonstra a necessidade de medidas mais rigorosas para garantir a arrecadação e a justiça fiscal. A escolha do setor de cigarros como alvo inicial não é aleatória.

Segundo Robinson Barreirinhas, secretário da RFB, este setor é historicamente marcado pela presença de devedores contumazes, ou seja, empresas que reiteradamente deixam de cumprir suas obrigações fiscais. Além disso, a alta tributação sobre o setor de cigarros não se justifica apenas por razões arrecadatórias, mas também como uma forma de desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde.

A complexidade do setor, com sete empresas controlando mais de 12% do mercado, exige uma atenção redobrada por parte dos órgãos de fiscalização. A investigação aprofundada revelou não apenas a existência de dívidas bilionárias, mas também indícios de práticas ilícitas como a ocultação dos reais proprietários das empresas e a lavagem de dinheiro.

Essa descoberta reforça a importância da atuação conjunta entre a Receita Federal, a PGFN, o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) para investigar a responsabilidade criminal dos envolvidos. A notificação dos devedores contumazes está sendo realizada por setores, com o setor de cigarros sendo o primeiro e o setor de combustíveis sendo o próximo alvo, ainda em maio.

Essa abordagem setorial permite uma análise mais detalhada das particularidades de cada setor e a identificação de padrões de sonegação fiscal. As consequências para os devedores contumazes podem ser severas, incluindo o impedimento de acesso a benefícios fiscais, restrições à participação em licitações públicas e a proibição de adesão a programas de transição tributária. Em casos mais graves, a Fazenda Nacional poderá cancelar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) das empresas e até mesmo solicitar a falência.

A gravidade das sanções demonstra o compromisso do governo em combater a sonegação fiscal e garantir a arrecadação necessária para financiar os serviços públicos e os investimentos em áreas prioritárias. A notificação concederá às empresas um prazo de 30 dias para regularizar seus débitos, apresentar informações precisas sobre seu patrimônio ou apresentar uma defesa administrativa, demonstrando elementos que afastem a caracterização como devedor contumaz.

Este processo garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que as empresas apresentem seus argumentos e busquem uma solução para a situação. A PGFN e a RFB estão comprometidas em analisar cuidadosamente todas as defesas apresentadas e tomar decisões justas e transparentes.

A ação contra as empresas do setor de cigarros é um exemplo da determinação do governo em combater a sonegação fiscal e garantir a arrecadação necessária para financiar os serviços públicos e os investimentos em áreas prioritárias. A expectativa é que essa iniciativa sirva de exemplo para outros setores e contribua para a construção de um sistema tributário mais justo e eficiente.

A fiscalização rigorosa e a aplicação de sanções severas são instrumentos essenciais para garantir o cumprimento das obrigações fiscais e promover a igualdade de condições entre os contribuintes. A luta contra a sonegação fiscal é um desafio constante, mas o governo está determinado a enfrentá-lo com todas as ferramentas disponíveis





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