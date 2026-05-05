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Pfizer supera estimativas com vendas de medicamentos estabelecidos

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Pfizer supera estimativas com vendas de medicamentos estabelecidos
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📆5/5/2026 3:49 PM
📰CNNBrasil
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A Pfizer anunciou um lucro no primeiro trimestre acima das expectativas de Wall Street, impulsionado pela demanda por Eliquis e Padcev, apesar da queda nas vendas de produtos COVID-19 e da iminente expiração de patentes.

A Pfizer divulgou seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2024, revelando um desempenho financeiro que superou as expectativas do mercado. A empresa registrou um lucro acima das estimativas de Wall Street , impulsionado principalmente pela forte e contínua demanda por seus medicamentos já estabelecidos no mercado, como o anticoagulante Eliquis e o medicamento oncológico Padcev .

Esses produtos, que já possuem uma base sólida de pacientes e uma reputação consolidada, demonstraram resiliência e contribuíram significativamente para a receita total da empresa. A performance positiva desses medicamentos mais antigos compensou, em parte, a queda acentuada nas vendas de produtos relacionados à COVID-19, que experimentaram uma diminuição considerável em comparação com os níveis recordes alcançados durante o auge da pandemia.

Essa redução nas vendas de produtos COVID-19 reflete tanto a mudança no cenário epidemiológico global quanto a menor procura por vacinas e tratamentos, especialmente nos Estados Unidos, onde a resistência do governo e a baixa adesão da população contribuíram para essa tendência. A Pfizer está ativamente adaptando sua estratégia para enfrentar esse novo cenário, concentrando-se no desenvolvimento e comercialização de novos produtos e na expansão de sua linha de medicamentos já existentes.

Apesar do bom desempenho no primeiro trimestre, a Pfizer enfrenta desafios significativos no horizonte. A empresa está se preparando para a expiração de patentes de alguns de seus medicamentos mais importantes e lucrativos, incluindo o Eliquis e o Ibrance, um medicamento utilizado no tratamento de câncer de mama. A perda da exclusividade dessas patentes abrirá espaço para a entrada de genéricos no mercado, o que inevitavelmente levará a uma redução nos preços e na receita da Pfizer.

Para mitigar esse impacto, a empresa está investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando novas moléculas e terapias inovadoras que possam substituir a receita perdida com a expiração das patentes. Além disso, a Pfizer está explorando oportunidades de aquisição e parcerias estratégicas para fortalecer seu portfólio de produtos e expandir sua presença em mercados emergentes.

A gestão da empresa reafirmou suas projeções de lucro e receita para o ano de 2026, demonstrando confiança em sua capacidade de superar os desafios e manter um crescimento sustentável a longo prazo. A capacidade da Pfizer de inovar e se adaptar às mudanças do mercado será crucial para garantir seu sucesso futuro.

Os resultados financeiros detalhados do primeiro trimestre revelaram que a Pfizer alcançou vendas totais de US$ 14,45 bilhões, superando a expectativa média dos analistas, que era de US$ 13,79 bilhões, conforme dados compilados pela LSEG. Em termos de lucro ajustado, a empresa reportou 75 centavos por ação, também acima das estimativas dos analistas, que previam um lucro de 72 centavos por ação.

Esses resultados positivos indicam que a Pfizer está conseguindo gerenciar seus custos de forma eficiente e maximizar o retorno sobre seus investimentos. A empresa continua a ser uma das líderes globais na indústria farmacêutica, com uma forte presença em diversos mercados e um portfólio diversificado de produtos.

No entanto, a Pfizer precisa continuar a inovar e a se adaptar às mudanças do mercado para manter sua posição de liderança e garantir um crescimento sustentável no futuro. A empresa está focada em desenvolver novas terapias para doenças complexas, como câncer, doenças cardiovasculares e doenças infecciosas, e em expandir sua presença em mercados emergentes, onde há um grande potencial de crescimento.

A Pfizer também está investindo em tecnologias digitais e em inteligência artificial para melhorar a eficiência de seus processos e acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos

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