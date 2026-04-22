PF Retira Credenciais de Agente Americano em Resposta à Ação nos EUA

A Polícia Federal retirou as credenciais de um servidor do departamento de imigração dos EUA em Brasília após a negação de credenciais ao delegado brasileiro Marcelo Ivo nos Estados Unidos, em um movimento justificado pelo princípio da reciprocidade.

O diretor-geral da Polícia Federal , Andrei Rodrigues, anunciou a retirada das credenciais de um servidor do departamento de imigração dos Estados Unidos destacado em Brasília, em resposta à negação de credenciais de serviço ao delegado da Polícia Federal , Marcelo Ivo , nos Estados Unidos .

A medida, justificada pelo princípio da reciprocidade, implica na perda de acesso do policial americano às instalações e bases de dados da Polícia Federal no Brasil. A situação se desenrola em meio a tensões diplomáticas após a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em solo americano, sob acusações de tentativa de golpe de Estado e alegações de manipulação do sistema de imigração por parte do oficial brasileiro.

Rodrigues esclareceu que não se trata de uma expulsão, mas sim de uma medida prudencial para permitir a apuração de eventuais processos formais abertos pelo Departamento de Estado ou pelo ICE (Imigração e Controle de Fronteiras dos EUA). O diretor da PF enfatizou que a ação brasileira visa garantir a clareza da situação e a proteção dos interesses nacionais, evitando escaladas desnecessárias.

A decisão foi tomada após o governo dos EUA divulgar um comunicado acusando o delegado brasileiro de tentar contornar pedidos de extradição e estender perseguições políticas ao território americano. A resposta brasileira, segundo Andrei Rodrigues, é uma demonstração de firmeza e respeito à soberania nacional. Ele ressaltou que o Itamaraty está conduzindo negociações diplomáticas para resolver a questão, buscando uma solução que preserve a cooperação policial entre os dois países, mas sem abrir mão da reciprocidade.

A retirada das credenciais do agente americano é vista como um sinal de que o Brasil não tolerará ingerências ou abusos de autoridade por parte de autoridades estrangeiras. O caso de Marcelo Ivo, que teve seu acesso negado no sistema de cooperação internacional em Miami, serviu de precedente para a ação brasileira. Rodrigues explicou que Ivo não foi expulso, mas retornou ao Brasil por determinação sua, a fim de facilitar a investigação e o esclarecimento dos fatos.

A Polícia Federal reafirmou que a prisão de Ramagem foi resultado de uma cooperação policial internacional legítima, considerando que o ex-deputado é um foragido da Justiça brasileira. A situação levanta questões sobre a complexidade das relações bilaterais e a importância de manter canais de diálogo abertos para evitar conflitos e preservar a confiança mútua. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou sobre o caso, afirmando ter sido informado sobre o episódio envolvendo Marcelo Ivo.

Em declarações à imprensa durante uma viagem à Alemanha, Lula defendeu a reciprocidade como princípio fundamental nas relações internacionais, alertando que o Brasil responderá a eventuais abusos por parte dos Estados Unidos. Ele enfatizou a necessidade de respeito à soberania brasileira e de evitar ingerências externas. A postura de Lula demonstra a determinação do governo brasileiro em defender seus interesses e em garantir que as relações com os Estados Unidos sejam baseadas no respeito mútuo e na igualdade.

A situação envolvendo Ramagem e Ivo reacende o debate sobre a extradição de brasileiros e a aplicação da lei em território estrangeiro. A Polícia Federal, por sua vez, continua a cooperar com as autoridades americanas na investigação do caso Ramagem, buscando esclarecer todos os fatos e garantir que a Justiça seja feita.

A resolução do impasse diplomático dependerá da capacidade de ambos os países em encontrar um terreno comum e em restabelecer a confiança, preservando a cooperação policial e evitando que a situação se agrave





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