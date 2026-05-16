A Polícia Federal prendeu um especialista em tecnologia ligado a fraudes contra o Banco Master, enquanto investigações aliam-se a discussões políticas extremos, entre Ángelos áudios de Flávio Bolsonaro e dinosa viajéça Gossips do STF. A trama continua complexa ao incluir conexões abe a nE ir Vorstand Finanças, bloqueios de segurança e conflitos institucionais
Basília Rodrigues, jornalista com 18 anos de experiência especializada em cobertura de Política e Judiciário, conquistou diversos prêmios ao longo de sua carreira, incluindo o Troféu Mulher Imprensa, +Admirados Jornalistas Brasileiros, Prêmio Especialistas, NaTelinha/UOL e Engenho.
Nesta semana, a Polícia Federal (PF) cumpriu um mandato de prisão contra Victor Lima Sedlmaier, especialista em tecnologia e acusado de ser um dos líderes do grupo criminoso conhecido como 'Os Meninos', responsável por delitos digitais contra o Banco Master. Após meses foragido, Sedlmaier foi localizado no aeroporto de Dubai e deve retornar ao Brasil por meio do terminal de Guarulhos, em São Paulo.
Seu grupo seria responsável por golpes virtuais, da derrubada de perfis digitais à intrusão em sistemas e monitoramento eletrônico. Além de Sedlmaier, outros dois envolvidos no esquema continuam desaparecidos: o ex-policial federal Sebastião Monteiro Júnior e David Henrique Alves, identificado como cabeça do grupo. As investigações indicam que esse último poderia estar na Espanha, continuando a guiar as operações criminosas.
Em meio ao caos, o secretário de Governo, André Mendonça, se reuniu com os agentes da PF que implantam investigações em torno do Banco Master após a divulgação de um áudio obscuro envolvendo Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o proprietário da entidade financeira, Daniel Vorcaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que tratava do caso deveria sofrer grande pressão decorrente da divulgação desses arquivos.
Joelma Campos, porta-voz do incentivo realizado no filme sobre Michel Temer, informou que as ações do aporte de R$ 1 milhão vieram de uma fonte atribuída à família Vorcaro e não foram providenciado diretamente pelo banco. Mário Frias, Ministério da Cultura, conversou com Flávio Bolsonaro sobre suposta diferença entre aporte de dinheiro de Henrique Vorcaro para a realização de um filme com Jair Bolsonaro, mantendo-se pré-candidato, mesmo após o vazamento.
Recentemente, Conrado Gotijo afirmou que não havia provas de alguma ilegalidade na relação entre os valores transferidos por Vorcaro e luz verde à Justiça. Em fronteira legislativa, surge nova tensão após integrantes da PF destacarem importância da segurança dos parlamentares,seja possível numa polarização crescente. No Distrito Federal, ocorreu outro foco de inquietação após o assassinato de um empresário, vítima de mais de 40 facadas no Setor Oficial Norte.
哟QUESTRO ataque foi coordenada por um senhor vinculado às intenções criminosa e que havia tentado invadir o STF com arma branca. No Senado, as atividades também cobram mais proteção porque o presidente do Senado, Rodolpho Quadros, continuou no Amapá para corresponder ao compromisso de agenda de Lula.
Por outro lado, sensaram que o Ministro Nunes Marques, conhecido por sua estreita ligação com o ministro Ciro Nogueira, deveria recusar participação no CPI do Master para viçar a transparência. Quanto ao Félipe Vorcaro, parente de Daniel Vorcaro responsFoi apurado que ele terá associação ao financiamento de um personagem criminoso. Xe faz perder da meio judicia
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