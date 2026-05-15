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PF Prende Pai de Banqueiro por Financiar Rede de Coação e Espionagem

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PF Prende Pai de Banqueiro por Financiar Rede de Coação e Espionagem
Polícia FederalDaniel VorcaroCrime Organizado
📆5/15/2026 3:43 AM
📰jornalnacional
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Henrique Vorcaro é acusado de operar estrutura com hackers, milicianos e agentes da PF para intimidar desafetos do filho Daniel Vorcaro.

A Polícia Federal deflagrou uma operação contundente que resultou na prisão de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro , sob a acusação de liderar e financiar uma sofisticada rede criminosa.

Segundo as investigações, Henrique não apenas provia os recursos financeiros, mas atuava como o principal operador de uma estrutura que integrava elementos perigosos da sociedade, incluindo bicheiros, milicianos do Rio de Janeiro e hackers especializados. O objetivo central dessa organização seria a intimidação e coação de indivíduos considerados adversários de seu filho, utilizando o medo e a vigilância ilegal como ferramentas de controle.

A ação ocorreu no início da manhã em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e resultou também na detenção de um agente da ativa da corporação, um hacker e um investigado apontado como bicheiro, enquanto outros três suspeitos permanecem foragidos das autoridades. Um dos aspectos mais alarmantes revelados pela Polícia Federal é a infiltração do crime organizado dentro da própria instituição.

A investigação aponta que o grupo conseguiu cooptar servidores públicos, incluindo uma delegada e agentes da PF, para obter acesso a dados sigilosos de investigações sensíveis, especificamente relacionadas ao caso Master. O Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento da delegada federal Valéria Pereira da Silva e aplicou medidas cautelares contra seu marido, o agente aposentado Francisco José Pereira da Silva, ambos acusados de vazar informações privilegiadas para a organização.

Durante as buscas e apreensões, os agentes recolheram R$ 62 mil em espécie, além de um arsenal de armas, veículos de luxo, computadores e diversos aparelhos celulares, que agora servem como evidências do esquema de corrupção e espionagem. A estrutura criminosa era dividida em dois núcleos operacionais distintos, cada um com uma função específica para atender às demandas de Daniel Vorcaro.

O primeiro grupo, denominado Os Meninos, possuía um perfil estritamente tecnológico e era responsável por ataques cibernéticos, a derrubada de perfis em redes sociais e o monitoramento ilegal de comunicações telefônicas e telemáticas. David Henrique Alves era apontado como o recrutador de operadores para este núcleo. Um episódio crítico envolveu David no dia 4 de março, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais dirigindo o carro de Felipe Mourão, conhecido como Sicário.

No veículo, foram encontrados computadores de mesa, notebooks e malas que indicavam uma tentativa de fuga e a destruição de provas digitais. Infelizmente, Felipe Mourão cometeu suicídio após sua prisão, encerrando sua participação no caso. O segundo núcleo, batizado de A Turma, era responsável pela parte bruta e operacional da organização. Seus integrantes executavam ameaças presenciais, coações físicas, levantamentos clandestinos de informações e acessos indevidos a sistemas governamentais.

A liderança operacional deste grupo era exercida pelo policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva. Ao lado dele, atuavam Henrique Vorcaro e Manoel Mendes Rodrigues, este último apontado como o bicheiro responsável pela articulação do braço criminoso no Rio de Janeiro. Outros dois policiais federais, Sebastião Monteiro Júnior e Anderson Wander da Silva Lima, também integravam este núcleo.

A Polícia Federal destaca que Henrique Vorcaro era a peça fundamental de A Turma, pois solicitava a execução de serviços ilícitos e gerenciava todo o fluxo de pagamentos para manter a lealdade dos criminosos. As evidências colhidas a partir de mensagens extraídas do celular de Marilson Roseno revelam a profundidade da dependência financeira do grupo em relação a Henrique Vorcaro. Mesmo após as fases iniciais da Operação Compliance Zero, Henrique continuou a prover recursos vultosos.

Em diálogos interceptados, Marilson chega a pedir que Henrique não o deixe à deriva, afirmando que estava segurando uma manada de búfalo e que necessitava do pagamento ajustado. Henrique prometeu o envio imediato de 400 mil reais, enquanto Marilson sugeria que o ideal seria o envio de 800 mil reais, mencionando que um indivíduo identificado como F estaria repassando apenas metade do valor.

A PF concluiu que Henrique exercia o papel de destinador de recursos, com pagamentos mensais de 400 mil reais para a manutenção do grupo, contando com o auxílio de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, que já se encontra preso. Marilson Roseno, que já estava em uma penitenciária estadual, continuou a receber dados sigilosos mesmo preso e será transferido para o sistema penitenciário federal para evitar novos vazamentos

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