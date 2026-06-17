PF investiga se ex-banqueiro pagou hotel de luxo em Lisboa para Ciro Nogueira e Hugo Motta

Relatório da Polícia Federal aponta que Daniel Vorcaro teria custeado diárias no Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, com valores de até R$ 100 mil por noite, para o senador Ciro Nogueira e o presidente da Câmara, Hugo Motta, durante viagem em junho de 2024. Investigação faz parte da Operação Compliance Zero e examina suspeitas de fraudes no Banco Master.

A Polícia Federal (PF) apontou, em investigação que envolve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro , que ele teria pago despesas de hospedagem em hotel de luxo em Lisboa para o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e para o então deputado federal e atual presidente da Câmara, Hugo Motta ( Republicanos -PB).

O hotel em questão é o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, um dos mais sofisticados de Portugal, com diárias que podem chegar a até R$ 100 mil. As informações fazem parte da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes relacionadas ao Banco Master. Segundo relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), mensagens trocadas entre Vorcaro e um auxiliar mostram o planejamento da viagem e a reserva de duas suítes no estabelecimento.

Em uma das conversas, o auxiliar informa que havia feito a reserva, e Vorcaro envia uma lista de convidados que incluía os nomes dos parlamentares. Os investigadores encontraram ainda uma fatura da estadia no valor de 3.155,71 euros, equivalente a cerca de R$ 18,2 mil na cotação da época, que coincide com o período das conversas. O caso levanta suspeitas sobre o possível uso de recursos ilícitos para custear viagens de autoridades.

Questionado, Hugo Motta afirmou estar tranquilo e defendeu uma investigação isenta e imparcial. Ciro Nogueira não havia se manifestado até a publicação do relatório. O Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, localizado em área valorizada de Lisboa, é um estabelecimento cinco estrelas que combina arquitetura Art Déco com referências ao estilo Luís XVI.

O hotel abriga uma das maiores coleções privadas de arte portuguesa do século XX e oferece estrutura completa com spa, piscinas coberta e ao ar livre, academia com vista panorâmica e uma pista de corrida no terraço do 11º andar. Na área gastronômica, possui cinco restaurantes e bares, incluindo o CURA, com uma estrela Michelin, e o tradicional Restaurante Varanda, famoso pelos cafés da manhã e brunches com vista para o Parque Eduardo VII.

As acomodações são entre as mais luxuosas da cidade, comquartos e suítes que possuem terraços privativos voltados para o parque ou para o Rio Tejo. Os preços refletem o padrão de alto luxo: em cotações para 2026, um quarto Premier com vista para o parque partia de R$ 14 mil por noite, suítes de categoria superior ultrapassavam R$ 28 mil, e a Suíte Almada Negreiros, uma das mais exclusivas, chegava a cerca de R$ 100 mil por diária.

A operação da PF reforça a hipótese de que Vorcaro arcou com as despesas dos parlamentares durante a viagem a Lisboa em junho de 2024. Em uma das conversas, o auxiliar pede a lista dos homens que seriam hospedados, e Vorcaro responde com os nomes. Em outro momento, o ex-banqueiro enviou um áudio pedindo cuidado com privacidade e segurança, citando que a cidade estava lotada e mencionando uma reunião em um clube.

A proximidade entre Vorcaro e o senador Ciro Nogueira é documentada em imagens que fazem parte do relatório. A viagem e os pagamentos sob investigação ocorrem no contexto da apuração de possíveis fraudes no Banco Master, instituição com ligações a Vorcaro. A manifestação de Hugo Motta busca distanciar-se das suspeitas, enquanto Ciro Nogueira permanece em silêncio público sobre as alegações. O caso ilustra a atenção das autoridades sobre relações financeiras entre figuras públicas e empresários em contextos de suposta corrupção





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