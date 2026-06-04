PF investiga pai e filhas por tráfico internacional e lavagem de dinheiro ligados ao PCC

Operação Mens Occulta da Polícia Federal apura participação de família do Triângulo Mineiro em esquema de tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro, com liderança atribuída a Mario Sergio Nunes, conhecido como Serjão do PCC.

Uma operação da Polícia Federal denominada Mens Occulta investiga uma família suspeita de integrar uma célula do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) responsável por tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro.

O núcleo principal é composto por Mario Sergio Nunes, apontado como líder, suas filhas Brenda e Bruna, a esposa Maria Lourdetis e o ex-genro Rhanniery Nunes Graciano. Mario e Brenda foram presos em um hotel na terça-feira, enquanto Bruna é considerada foragida. Maria não foi presa por ora, mas é investigada, e Rhanniery também foi detido.

Segundo a PF, Mario Sergio, conhecido como Serjão do PCC, chefiava uma estrutura hierárquica rígida e coordenava motoristas para transporte de drogas, além de usar laranjas para ocultar patrimônio. Ele mantinha alianças com traficantes em Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, com conexões em outros estados. A investigação aponta que o grupo movimentava grandes quantias em dinheiro e possuía empresas de fachada.

Maria Lourdetis, por sua vez, teria cedido seu nome e contas bancárias para movimentações financeiras ilícitas, sem envolvimento direto nas operações de tráfico. Já Bruna, que recebia salário formal de R$ 3.750, possuía um veículo avaliado em R$ 130 mil, financiado pelo pai, indicando incompatibilidade patrimonial. A operação também mira Rhanniery, ex-namorado de Brenda, que seria responsável por ocultar bens e dar continuidade às atividades criminosas.

O advogado da família Nunes afirmou que ainda não teve acesso completo ao processo, mas que a família confia nas instituições e está à disposição das autoridades. A PF não descarta a existência de integrantes em níveis superiores da organização, dado o elevado poder financeiro e a diversidade de rotas de abastecimento. As investigações continuam para desmantelar completamente a célula do PCC na região





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tráfico Internacional De Cocaína Lavagem De Dinheiro PCC Polícia Federal Família Nunes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oposição quer endurecer legislação após PCC e CV serem classificados como terroristas pelos Estados Unidos | BrasilPropostas foram apresentadas pelos deputados bolsonaristas Eduardo Pazuello e Luiz Philippe de Orleans e Bragança

Read more »

'Foi uma surpresa', diz diretor da PF sobre classificação de PCC e CV como terroristasO presidente do STF, ministro Edson Fachin, afirmou que a classificação das facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas está sendo tratada como questão de política internacional. O Judiciário aguarda comunicações oficiais para tomar providências. A decisão do governo americano entra em vigor na sexta-feira.

Read more »

Fachin diz que classificação do PCC e do CV, por ora, é tema da 'política internacional'Segundo o ministro, se for o caso, o Conselho Nacional de Justiça 'tomará as devidas providências'

Read more »

Tráfico em família em Uberlândia: PF desarticula esquema de luxoA Operação Mens Occulta revelou que o grupo movimentou R$ 70 milhões com tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro.

Read more »