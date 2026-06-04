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PF investiga pai e filhas por tráfico internacional e lavagem de dinheiro ligados ao PCC

Polícia News

PF investiga pai e filhas por tráfico internacional e lavagem de dinheiro ligados ao PCC
Tráfico Internacional De CocaínaLavagem De DinheiroPCC
📆6/4/2026 9:30 AM
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Operação Mens Occulta da Polícia Federal apura participação de família do Triângulo Mineiro em esquema de tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro, com liderança atribuída a Mario Sergio Nunes, conhecido como Serjão do PCC.

Uma operação da Polícia Federal denominada Mens Occulta investiga uma família suspeita de integrar uma célula do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) responsável por tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro.

O núcleo principal é composto por Mario Sergio Nunes, apontado como líder, suas filhas Brenda e Bruna, a esposa Maria Lourdetis e o ex-genro Rhanniery Nunes Graciano. Mario e Brenda foram presos em um hotel na terça-feira, enquanto Bruna é considerada foragida. Maria não foi presa por ora, mas é investigada, e Rhanniery também foi detido.

Segundo a PF, Mario Sergio, conhecido como Serjão do PCC, chefiava uma estrutura hierárquica rígida e coordenava motoristas para transporte de drogas, além de usar laranjas para ocultar patrimônio. Ele mantinha alianças com traficantes em Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, com conexões em outros estados. A investigação aponta que o grupo movimentava grandes quantias em dinheiro e possuía empresas de fachada.

Maria Lourdetis, por sua vez, teria cedido seu nome e contas bancárias para movimentações financeiras ilícitas, sem envolvimento direto nas operações de tráfico. Já Bruna, que recebia salário formal de R$ 3.750, possuía um veículo avaliado em R$ 130 mil, financiado pelo pai, indicando incompatibilidade patrimonial. A operação também mira Rhanniery, ex-namorado de Brenda, que seria responsável por ocultar bens e dar continuidade às atividades criminosas.

O advogado da família Nunes afirmou que ainda não teve acesso completo ao processo, mas que a família confia nas instituições e está à disposição das autoridades. A PF não descarta a existência de integrantes em níveis superiores da organização, dado o elevado poder financeiro e a diversidade de rotas de abastecimento. As investigações continuam para desmantelar completamente a célula do PCC na região

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