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PF investiga ex-governador do Rio de Janeiro por corrupção

Política News

PF investiga ex-governador do Rio de Janeiro por corrupção
Cláudio CastroMarcelo CastroRioprevidência
📆5/28/2026 3:06 AM
📰sbtnews
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A Polícia Federal investiga alegações de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o banqueiro Marcelo Castro.

A Polícia Federal (PF) investiga alegações de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro , e o banqueiro Marcelo Castro . De acordo com a PF, havia um 'sincronismo' entre os encontros e a liberação dos investimentos do Rioprevidência no Banco Master .

A PF afirma que Cláudio Castro mantinha uma relação 'pessoal e espúria' com Marcelo Castro. Os encontros ocorreram entre 2023 e 2025, incluindo reuniões no Palácio Guanabara e no Palácio Laranjeiras, jantar de luxo em Nova York, encontros na casa de Marcelo Castro em Brasília, além de feijoadas, churrascos e festas de Carnaval. A PF também descreve encontros em Brasília, onde Cláudio Castro e Marcelo Castro marcaram encontro na casa do banqueiro.

Dias depois, o Rioprevidência realizou um aporte de R$ 80 milhões no Banco Master. Em dezembro, houve um novo investimento, desta vez de R$ 200 milhões. A PF também descreve encontros durante o Carnaval de 2025, onde Cláudio Castro foi convidado para camarotes, churrascos e eventos privados. A defesa de Cláudio Castro afirma que os encontros foram legítimos e que os investimentos da autarquia seguiram fluxos técnicos, jurídicos e administrativos próprios

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Cláudio Castro Marcelo Castro Rioprevidência Banco Master Corrupção Polícia Federal

 

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