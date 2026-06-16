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PF investiga esquema de coação ordenado por banqueiro contra músico ex-NBA

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PF investiga esquema de coação ordenado por banqueiro contra músico ex-NBA
Daniel VorcaroRonald Fred SeikalyInterpol
📆6/16/2026 8:39 PM
📰sbtnews
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Polícia Federal apura que Daniel Vorcaro teria montado计划 para perseguir Ronald Fred Seikaly, incluindo documento falso do MPF e contato com milícia

Daniel Vorcaro ordenou que um grupo perseguisse o músico Ronald Fred Seikaly , ex-marido de Martha Graeff, com quem Vorcaro teve um relacionamento. O objetivo era constranger o músico porque Fred teria mexido com o filho de Vorcaro.

Fred Seikaly também foi jogador da NBA entre 1998 e 1999 e teve uma filha com Martha Graeff. O pedido do banqueiro para perseguir o músico ocorreu durante o relacionamento dele com a modelo. O grupo planejou contratar o DJ para tocar no Rio de Janeiro como forma de atrair Fred ao Brasil e usar a milícia para intimidá-lo.

Para isso, forjaram um documento com timbre do Ministério Público Federal, que pedia suposta colaboração com a Interpol para obter dados bancários e sigilosos do músico. No esquema, mencionaram o número de um inquérito da Polícia Federal de Roraima, que realmente existia, mas não tinha relação com Ronald Fred e apurava o uso de documento falso para forjar o pedido à Interpol.

Um servidor da Polícia Federal do Rio de Janeiro também ajudou Vorcaro a monitorar se o músico tinha viagem marcada para o Brasil em 2024. A PF afirma que ainda não conseguiu esclarecer se o documento foi de fato enviado à Interpol. Membros do grupo de coação de Vorcaro ainda estão soltos, segundo a PF.

A polícia diz que o pai do ex-banqueiro deve permanecer preso para evitar contato com integrantes não identificados d'A Turma, que podem ter ligação com milicianos

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