PF Encontra Mensagem de Entenado de Jaques Wagner Cobrando Pagamento de Valores Ilícitos

A Polícia Federal encontrou uma mensagem no celular de Augusto Lima, sócio do Banco Master, que indica uma cobrança para o pagamento de valores supostamente ilícitos pelo enteado do senador Jaques Wagner (PT-BA). A mensagem foi encontrada na decisão do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Augusto Lima respondeu que o cenário estava 'crítico' devido aos reveses nas negociações entre o Banco Master e o BRB (Banco de Brasília). Em 17 de outubro, a empresa PKL One Participações, ligada a Augusto Lima, repassou R$ 3,5 milhões para a BN Financeira, do enteado de Jaques Wagner. A Polícia Federal também mencionou 'planilhas identificadas no aparelho de Daniel Lopes Monteiro contendo registros de pagamentos a pessoa identificada como 'Dudu', que corresponderia a Eduardo Mendonça Sodré Martins, com valores superiores a R$ 2.340.000,00, por intermédio de estruturas societárias interpostas'. Daniel Lopes Monteiro, preso em abril na Operação Compliance Zero, é apontado pela PF como um dos operadores da suposta organização criminosa liderada por Vorcaro. A defesa de Augusto Lima afirmou que as medidas autorizadas pelo Supremo vão contribuir para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos. Jaques Wagner ainda não se manifestou.

A Polícia Federal descobriu uma mensagem no celular de Augusto Lima , sócio do Banco Master , que indica uma cobrança para o pagamento de valores supostamente ilícitos pelo enteado do senador Jaques Wagner (PT-BA).

A mensagem foi encontrada na decisão do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Augusto Lima respondeu que o cenário estava 'crítico' devido aos reveses nas negociações entre o Banco Master e o BRB (Banco de Brasília). Em 17 de outubro, a empresa PKL One Participações, ligada a Augusto Lima, repassou R$ 3,5 milhões para a BN Financeira, do enteado de Jaques Wagner.

A Polícia Federal também mencionou 'planilhas identificadas no aparelho de Daniel Lopes Monteiro contendo registros de pagamentos a pessoa identificada como 'Dudu', que corresponderia a Eduardo Mendonça Sodré Martins, com valores superiores a R$ 2.340.000,00, por intermédio de estruturas societárias interpostas'. Daniel Lopes Monteiro, preso em abril na Operação Compliance Zero, é apontado pela PF como um dos operadores da suposta organização criminosa liderada por Vorcaro.

A defesa de Augusto Lima afirmou que as medidas autorizadas pelo Supremo vão contribuir para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos. Jaques Wagner ainda não se manifestou





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