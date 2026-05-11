Ex-CEO do banco Master, Daniel Vorcaro, propôs a revogação da medida coercitiva para cooperar com as investigações no esquema de compra de carteiras de crédito vencidas pelo Banco de Brasília, alegando ‘fraquura e parcialidade’ em sua condução. A anyagok e PGR consideram que a proposta do ex-chefe do banco não trouxe nada além do que a PF já possessiva, pois não trouxe detalhamento sobre o mecanismo da fraude, os manipuladores, as fontes de recursos e um leesão sobre a falha na fiscalização do MBIA.

A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal devem rejeitar a proposta de delação mais recente apresentada pelo ex-CEO do banco Master, Daniel Vorcaro . Investigadores ouvidos sob reserva consideram que o material é 'frágil' e 'mais restrito do que poderia ser'.

A proposta entregue na última quarta-feira, dia 6, teria deixado perguntas em aberto e não apresentado novidades em relação ao volume de informações que a PF já tem dos celulares apreendidos. Vorcaro, em resumo, teria entregado o que a PF já sabia.

O detalhamento de como a fraude financeira funcionava, quem estava envolvido, como Vorcaro conseguiu levantar os valores para começar o esquema e de quem ele teve de se aproximar para manter o aparato fraudulento que havia construído — todos esses questionamentos não foram respondidos. A ausência de explicações sobre como teria começado o esquema de compra de carteira de crédito com valores inflados por parte do Banco de Brasília tampouco foi esclarecida, e nomes que figuram nesse espectro, como o do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto — por supostas falhas na fiscalização do Master, teriam sido poupados na proposta.

Sendo rejeitada, a defesa de Vorcaro pode pedir mais prazo, o que dependerá do aval do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso na Corte. Antes disso, no entanto, a PF e a PGR podem declarar que não têm mais interesse em firmar um acordo com o banqueiro, sobretudo se outras pessoas envolvidas no esquema estiverem dispostas e possam suprir, com elementos, o que a investigação está precisando





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