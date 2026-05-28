PF e MP miram esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis com uso de fintechs

Operação deflagrada nesta quarta-feira investiga movimentação de R$ 26 bilhões em fintechs usadas por organizações criminosas para lavar dinheiro da adulteração de combustíveis, com R$ 1 bilhão em espécie. Seis fintechs são alvo, e há suspeitas de ligação com o PCC.

A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagraram uma operação nesta quarta-feira (28) para desarticular um dos maiores e mais sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro , sonegação fiscal e fraude no setor de combustíveis .

A investigação aponta que organizações criminosas utilizavam fintechs para movimentar bilhões de reais, incluindo R$ 1 bilhão em espécie, provenientes de adulteração de combustíveis e outras práticas ilegais. Segundo o secretário da Receita Federal, Robinson Durigan, seis fintechs foram identificadas como parte desse esquema, com movimentação total de R$ 26 bilhões nos últimos anos. Essas instituições financeiras digitais serviam como canais para ocultar a origem ilícita do dinheiro, dificultando o rastreamento pelas autoridades.

A operação cumpre 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Um dos alvos está localizado na região da Avenida Nova Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, na capital paulista. As investigações revelaram que o esquema envolvia a adulteração de combustíveis, que gerava lucros vultosos, e a utilização de empresas de fachada para lavar o dinheiro.

Além disso, há suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções criminosas do Brasil. Entre os investigados estão Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Este último, que teve sua delação premiada rejeitada pela Procuradoria-Geral da República e pelo MP de São Paulo, fechou um acordo de colaboração na Bahia.

A ação desta quarta-feira é um desdobramento de investigações que já duram meses e busca desmantelar a engrenagem financeira do crime organizado. Segundo Durigan, a estratégia é avançar no combate ao crime de forma inteligente, promovendo a asfixia financeira das organizações criminosas ao identificar e bloquear os fluxos de recursos que abastecem suas atividades. O uso de fintechs para lavagem de dinheiro é uma tendência crescente no Brasil, explorando a agilidade e a menor regulação dessas plataformas.

Os correspondentes bancários, conhecidos como pastinhas, abordavam clientes por redes sociais, apresentando-se como representantes de bancos para intermediar transações ilícitas. A Receita Federal estima que o montante movimentado pelas seis fintechs investigadas seja apenas a ponta do iceberg, e novas fases da operação podem surgir. A expectativa é que a ação contribua para reduzir a adulteração de combustíveis, que além de gerar prejuízos fiscais, representa risco à segurança e ao meio ambiente.

A operação também levanta questionamentos sobre a regulação do setor de fintechs no país. Especialistas apontam a necessidade de maior fiscalização e de mecanismos mais rigorosos para prevenir o uso dessas instituições em esquemas criminosos. Enquanto isso, as autoridades seguem rastreando os recursos e identificando outros envolvidos. O caso reforça a importância da cooperação entre órgãos federais e estaduais no combate ao crime organizado, especialmente em setores estratégicos como o de combustíveis, que movimenta bilhões de reais anualmente





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