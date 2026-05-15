PF diz que Secretaria de Fazenda do RJ era extensão da estrutura empresarial do Grupo Refit

A análise revelou que o auditório fiscal Álvaro mantém relações pessoais e operacionais com auditores fiscais, subsecretários e o próprio Secretário de Fazenda, tendo acesso privilegiado, influência e ingerência em rotinas internas da Sefaz, embora não exista vínculo funcional com o órgão.

Segundo representação enviada à o ministro do STF Alexandre de Moraes pela PF (Polícia Federal), as investigações ocorreram durante a " Operação Zaqueu ", realizada em maio de 2025.

A PF descobriu que a Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) se transformou num "extensão da estrutura empresarial" do Grupo Refit, um conglomerado composto por auditores fiscais e tendo Involvement público, incluindo agentes da ANP (Análise Federal da Petróleo, Gás e Carbono) e PF, além de intermediários. O objetivo, segundo a PF, era "facilitar processos de empresas favorecidas e, simultaneamente, obstruir ou dificultar o andamento de processos de empresas concorrentes"





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