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PF devolve credenciais a agente americano em resposta à saída de delegado brasileiro dos EUA

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PF devolve credenciais a agente americano em resposta à saída de delegado brasileiro dos EUA
Polícia FederalReciprocidadeEstados Unidos
📆4/28/2026 8:32 PM
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A Polícia Federal devolveu as credenciais de trabalho de um agente americano após o governo dos EUA solicitar a saída de um delegado brasileiro envolvido no caso Ramagem. A ação é baseada no princípio da reciprocidade.

A Polícia Federal realizou a devolução das credenciais de trabalho de um agente americano que desempenhava suas funções na sede da PF em Brasília. Essa ação ocorre em resposta a uma medida adotada pelo governo dos Estados Unidos , que solicitou a saída de um delegado brasileiro envolvido no caso da prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem .

A retirada inicial das credenciais do agente americano, na semana passada, foi baseada no princípio da reciprocidade, um conceito fundamental nas relações internacionais que prega o tratamento igualitário entre os Estados. Em outras palavras, um país tende a responder às ações de outro da mesma forma, evitando que apenas um lado se beneficie das regras estabelecidas.

A Polícia Federal confirmou que a devolução das credenciais ocorreu na segunda-feira, 27 de maio, restabelecendo o acesso do agente às instalações e bases de dados da PF, essenciais para a cooperação policial entre os dois países. A decisão de aplicar o princípio da reciprocidade foi tomada após o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA divulgar a ordem do governo Donald Trump para que o delegado brasileiro deixasse o país.

O governo americano justificou a medida alegando que a autoridade brasileira teria tentado contornar pedidos formais de extradição para promover perseguições políticas. A TV Globo identificou o delegado em questão como Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas norte-americano (ICE) em Miami.

Carvalho estava em missão nos EUA desde março de 2023, com a função de identificar e prender foragidos da Justiça brasileira, e sua permanência havia sido prorrogada até agosto de 2025. Além da devolução das credenciais do agente em Brasília, o Itamaraty também aplicou o princípio da reciprocidade a outro funcionário do governo americano, Michael Myers, que deixou o Brasil na última quarta-feira, 23 de maio.

Myers trabalhava na troca de informações com a Polícia Federal desde 2024, como parte de um acordo de cooperação bilateral. A situação desencadeou uma série de reações diplomáticas e demonstra a importância do princípio da reciprocidade na manutenção de relações equilibradas entre os países.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que dois funcionários norte-americanos foram alvo de medidas do governo brasileiro: um teve o acesso à PF temporariamente suspenso, enquanto o outro teve seu visto cancelado e foi obrigado a retornar aos Estados Unidos. O Ministério de Relações Exteriores, por sua vez, criticou a postura do governo Donald Trump, afirmando que não seguiu a 'boa prática diplomática' ao solicitar a saída do delegado brasileiro.

A aplicação do princípio da reciprocidade, segundo o Itamaraty, visa garantir que o tratamento dado ao Brasil seja o mesmo que o Brasil oferece a outros países. O caso levanta questões sobre a cooperação policial internacional e a necessidade de respeito mútuo entre as nações, especialmente em questões sensíveis como extradição e perseguição política.

A devolução das credenciais do agente americano representa um passo em direção à normalização das relações, mas a tensão diplomática ainda persiste, exigindo cautela e diálogo para evitar novos incidentes

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