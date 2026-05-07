PF deflagra operação contra senador Ciro Nogueira por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas, suspeito de favorecer o banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens indevidas. A investigação aponta a apresentação de emenda parlamentar que beneficiaria o Banco Master e o recebimento de vantagens como viagens, hospedagens e pagamentos mensais.

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas, sob suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção , lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Segundo a PF, o parlamentar teria atuado como intermediário para favorecer os interesses do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em troca de vantagens indevidas. A investigação aponta que Ciro Nogueira apresentou, em agosto de 2024, a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, que ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.

O texto da emenda, conforme a PF, teria sido elaborado por assessores do Banco Master e reproduzido integralmente pelo senador no Senado. Registros indicam que a proposta beneficiaria diretamente o banco, com potencial de expandir significativamente suas operações.

Além disso, a PF descreve um conjunto de supostas vantagens indevidas associadas à relação entre o senador e o banqueiro. Entre os indícios, estão a aquisição de participação societária com deságio relevante, pagamentos mensais recorrentes, uso de imóvel de propriedade de Vorcaro, além do custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados. Uma das vantagens citadas no documento seria o pagamento de R$ 1 milhão, feito por Ciro, por ações de uma empresa de Vorcaro.

No entanto, as ações seriam avaliadas em R$ 13 milhões. A PF também apontou que Ciro recebia uma espécie de mesada, paga por Vorcaro. Diálogos entre Daniel e seu operador financeiro e primo, Felipe Vorcaro, mostram que as quantias pagas eram entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. A operação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpre mandados de busca e apreensão em endereços do senador em Brasília e no Piauí.

Presidente nacional do Progressistas, Ciro está proibido de manter contato com os demais investigados. A investigação também revela que, em novembro de 2023, o banqueiro Daniel Vorcaro teria determinado a retirada, da residência do senador, de envelopes com minutas de projetos de lei de seu interesse, que foram levadas para revisão em um escritório e, posteriormente, encaminhadas a um servidor ligado ao parlamentar.

A PF aponta ainda que o episódio não teria sido isolado, indicando um padrão de conduta que beneficiaria os interesses privados de Vorcaro em troca de vantagens econômicas indevidas. A operação busca aprofundar as investigações sobre o suposto esquema, que envolve organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A Polícia Federal não recebeu retorno do gabinete de Ciro Nogueira até a publicação desta reportagem





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