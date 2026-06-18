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PF deflagra 9ª fase da Operação Compliance Zero com foco em corrupção e lavagem de dinheiro no Banco Master

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PF deflagra 9ª fase da Operação Compliance Zero com foco em corrupção e lavagem de dinheiro no Banco Master
Operação Compliance ZeroPolícia FederalCorrupção
📆6/18/2026 10:07 AM
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A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigando suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo agente público com foro privilegiado em fraudes no Banco Master. Medidas cautelares incluem proibição de contato, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira a 9ª fase da Operação Compliance Zero , com o objetivo de aprofundar as investigações sobre suspeitas de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem um agente público com foro privilegiado, supostamente ligado a esquemas de fraudes no Banco Master .

Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato entre os investigados, a suspensão do passaporte e a monitoração eletrônica.

A operação visa desarticular um esquema que teria desviado milhões de reais por meio de contratos fraudulentos e lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e contas no exterior. As investigações indicam que o agente público com foro privilegiado utilizava sua posição para facilitar a concessão de créditos irregulares e ocultar a origem ilícita dos recursos. A PF também apreendeu documentos, computadores e outros equipamentos que podem conter provas adicionais do esquema.

Os mandados foram cumpridos em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, incluindo escritórios de advocacia e consultorias financeiras. A operação contou com o apoio de peritos criminais federais e analistas financeiros, que estão examinando o material apreendido para identificar outros envolvidos e o montante total desviado.

A 9ª fase da Operação Compliance Zero representa um passo importante no combate à corrupção no sistema financeiro, demonstrando a atuação firme da PF e do STF na responsabilização de agentes públicos e privados envolvidos em crimes de colarinho branco. As investigações seguem em sigilo, mas a PF informou que novas fases não estão descartadas, dependendo das provas coletadas.

O caso ganhou destaque nacional devido à participação de uma figura com foro privilegiado, o que reforça a necessidade de transparência e rigor nas investigações contra a corrupção em altas esferas do poder. A sociedade aguarda o desfecho das apurações, que podem resultar em denúncias formais e processos criminais contra os envolvidos. A Operação Compliance Zero teve início em 2023, focada em esquemas de corrupção envolvendo instituições financeiras e agentes públicos.

Desde então, várias fases foram realizadas, resultando em prisões, afastamentos de cargos públicos e recuperação de ativos desviados. A 9ª fase reforça o compromisso das autoridades em combater a lavagem de dinheiro e a corrupção sistêmica no Brasil, especialmente no setor bancário, onde fraudes podem impactar a economia e a confiança dos investidores. A PF destaca que a colaboração entre instituições, como o Banco Central e a Receita Federal, tem sido fundamental para o sucesso das operações.

Além disso, a tecnologia de análise de dados tem permitido rastrear transações suspeitas e conectar pessoas e empresas envolvidas nos crimes. O uso de medidas cautelares alternativas à prisão, como a monitoração eletrônica, visa garantir o andamento das investigações sem prejudicar os direitos dos investigados, ao mesmo tempo em que evita a destruição de provas ou a fuga dos suspeitos. A proibição de contato entre os investigados é crucial para evitar a combinação de versões ou a obstrução da justiça.

O STF, ao expedir os mandados, reconheceu a gravidade das suspeitas e a necessidade de uma ação rápida e coordenada para evitar a continuidade dos crimes. A expectativa é que, com as provas coletadas, o Ministério Público Federal possa apresentar denúncias e pedir o julgamento dos responsáveis.

A Operação Compliance Zero 9 também serve como alerta para outros agentes públicos e privados que atuam em esquemas similares, mostrando que o Estado brasileiro está vigilante e disposto a punir severamente os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A população, por sua vez, espera que as investigações resultem em condenações e na recuperação dos recursos desviados, que podem ser revertidos para áreas como saúde, educação e infraestrutura.

A PF reafirmou seu compromisso com a transparência e a legalidade, e promete divulgar mais informações à medida que as investigações avançarem. A 9ª fase da Operação Compliance Zero é mais um capítulo na luta contra a corrupção no Brasil, e seu desfecho será acompanhado de perto pela sociedade e pelos órgãos de controle

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