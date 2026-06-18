PF cumpre mandados em operação que apura corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo membro do PT e fraudes no Banco Master

Polícia Federal realiza buscas em três estados e aplica medidas cautelares em investigação sobre esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado a político petista e fraudes no Banco Master.

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma nova fase de operações que investiga supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo um político do Partido dos Trabalhadores (PT).

O investigado é suspeito de ligação com esquemas de fraudes no Banco Master. No total, policiais federais cumprem dezoito mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaportes e monitoração eletrônica.

A operação faz parte de uma apuração mais ampla sobre irregularidades em instituições financeiras e seu suposto desvio de recursos para beneficiários políticos. As buscas visam coletar provas documentais e digitais que possam comprovar os fluxos financeiros suspeitos e as conexões entre os suspeitos e o esquema. Até o momento, a PF não divulgou os nomes dos investigados, mas confirmou que dentre eles há membros do PT.

A ação conta com o apoio de peritos da área financeira e tecnológica para analisar grande volume de dados apreendidos. Este desdobramento reforça o monitoramento contínuo sobre práticas ilícitas no sistema financeiro nacional e a colaboração entre órgãos de investigação e o Supremo Tribunal Federal





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