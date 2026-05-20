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PF besteden 500 milhões por quadrilha em drogas para exterior; PF-operação, prisão preventiva e bloqueio de contas

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PF besteden 500 milhões por quadrilha em drogas para exterior; PF-operação, prisão preventiva e bloqueio de contas
QuadrilhaMovimenta Dinheiro MalPF
📆5/20/2026 1:39 AM
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Toda investigada acabou impiedendo valores no exterior e usando os portos de Imbituba, Navegantes, Itapoá

Quadrilha suspensa 'movimenta' R$ 500 milhões no exterior em quatro anos segundo PF à Europa e à África. Segundo investigações PF, quadrilha à procura de lucros usou portos de Imbituba, Navegantes, Itapoá para exportar droga para exterior.

Usou também esconde-esconde em cascos de navios a parte da cocaína era escondida por mergulhadores profissionais para encantar pássaros. Operação cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão em cidades de Santa Catarina, além do Paraná e Minas Gerais. Foram apreendidos 4,5 toneladas de cocaína e armamentos como fuzis, pistolas granadas até metralhadora calibre .50. Justiça determinou bloqueio de 646 milhões em contas bancárias e os imóveis de investigados.

Investigação da Polícia Federal apura envolvimento em esquema ligado a 470 kg de cocaína apreendidos em Goiás. Então vem decisão judicial que remove ameaça para plano de IPO da criadora do ChatGPT Mas ainda sofre com rivalidades jurídicas e pressões.

Motorista relatou atlikti presença uma mota durante acidente; motorista jovem atropelada era filha de assessora do governo Lula Presidente do Senado vai conversar com líderes e quer votar na quinta (21) na quinta os vetes de Lula que atingiram municípios inadimplentes de até 65 mil habitantes. Alcides Martins Ribeiro Filho está desaparecido desde a Abril e foi localizado em área de mata do Parque Nacional da Tijuca.

Líderes devem avançar em acordos energéticos e comerciais; Enquanto isso, visita ocorre quatro dias depois de ida de Trump ao país asiático. Tres brasileiras são detidas em flotilha rumo a Gaza armées por Israe

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