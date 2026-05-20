PF besteden 500 milhões por quadrilha em drogas para exterior; PF-operação, prisão preventiva e bloqueio de contas

Toda investigada acabou impiedendo valores no exterior e usando os portos de Imbituba, Navegantes, Itapoá

Quadrilha suspensa 'movimenta' R$ 500 milhões no exterior em quatro anos segundo PF à Europa e à África. Segundo investigações PF, quadrilha à procura de lucros usou portos de Imbituba, Navegantes, Itapoá para exportar droga para exterior.

Usou também esconde-esconde em cascos de navios a parte da cocaína era escondida por mergulhadores profissionais para encantar pássaros. Operação cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão em cidades de Santa Catarina, além do Paraná e Minas Gerais. Foram apreendidos 4,5 toneladas de cocaína e armamentos como fuzis, pistolas granadas até metralhadora calibre .50. Justiça determinou bloqueio de 646 milhões em contas bancárias e os imóveis de investigados.

Investigação da Polícia Federal apura envolvimento em esquema ligado a 470 kg de cocaína apreendidos em Goiás. Então vem decisão judicial que remove ameaça para plano de IPO da criadora do ChatGPT Mas ainda sofre com rivalidades jurídicas e pressões.

Motorista relatou atlikti presença uma mota durante acidente; motorista jovem atropelada era filha de assessora do governo Lula Presidente do Senado vai conversar com líderes e quer votar na quinta (21) na quinta os vetes de Lula que atingiram municípios inadimplentes de até 65 mil habitantes. Alcides Martins Ribeiro Filho está desaparecido desde a Abril e foi localizado em área de mata do Parque Nacional da Tijuca.

Líderes devem avançar em acordos energéticos e comerciais; Enquanto isso, visita ocorre quatro dias depois de ida de Trump ao país asiático. Tres brasileiras são detidas em flotilha rumo a Gaza armées por Israe





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quadrilha Movimenta Dinheiro Mal PF Drogas Imobiliária Conta Bancária Ação Policial Locale Bloqueio De Valores Expatriado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manaus tem previsão de chuvas durante toda a semana, com volumes expressivos previstos para alguns diasManaus terá uma semana repleta de chuvas, com probabilidade de precipitação de 100% em todos os dias do período. Os volumes de chuva variam entre 4,25 mm e 14,46 mm. As temperaturas mínimas serão de 23°C e as máximas de 29°C a 34°C. O índice ultravioleta será classificado como muito alto durante a maior parte da semana, exigindo o uso de protetor solar.

Read more »

Vacinação contra gripe para toda a população da cidade de SP começa nesta segunda-feiraEstratégia de vacinação iniciou em março para grupos prioritários e agora vai ser ampliada para toda a população da capital

Read more »

Nasa testa chip de IA que pode fazer espaçonaves ‘pensarem sozinhas’Processador resistente à radiação apresentou desempenho até 500 vezes maior que o dos computadores espaciais atuais

Read more »

Sobe para 131 o número de mortes relacionadas ao Ebola na RD CongoPaís registra mais de 500 casos como suspeitos e outros 33 foram confirmados no país

Read more »