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PF apura R$ 4,4 milhões entre empresa de Pablo Marçal e MC Ryan SP em caso de lavagem de dinheiro

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PF apura R$ 4,4 milhões entre empresa de Pablo Marçal e MC Ryan SP em caso de lavagem de dinheiro
Pablo MarçalMC Ryan SPPolícia Federal
📆4/18/2026 4:15 PM
📰JornalOGlobo
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Polícia Federal investiga transferência milionária entre empresa ligada a Pablo Marçal e MC Ryan SP como parte de investigação de lavagem de dinheiro. Defesa alega transação imobiliária regular.

A Polícia Federal (PF) identificou uma transação financeira de R$ 4,4 milhões entre uma empresa associada ao influenciador e empresário Pablo Marçal e o cantor Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP. Esta movimentação ocorre no âmbito da Operação Narco Fluxo , que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e artistas do funk. Relatórios de inteligência financeira obtidos pela reportagem indicam que a empresa R66 Air Ltda.

, na qual Marçal figura como sócio, realizou a transferência para a conta pessoal de MC Ryan SP. A PF considera o valor transferido compatível com a aquisição de um helicóptero modelo Robinson R66 Turbine, que possui um preço de mercado alinhado com a quantia. Apesar de a transação poder representar uma negociação legítima de uma aeronave, os investigadores veem a "proximidade financeira" entre Marçal e o cantor como um ponto de atenção no rastreamento de fluxos de capital dentro do grupo investigado. Adicionalmente, a investigação observou o apoio público de MC Ryan SP à candidatura de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo em 2024, além da participação do cantor em conteúdos digitais produzidos pelo empresário, como o programa Marçal Talks. As autoridades classificam Pablo Marçal como Pessoa Exposta Politicamente (PEP). Em resposta à investigação, a assessoria de Pablo Marçal declarou que a operação em questão não se refere à compra de uma aeronave, mas sim a uma transação de natureza imobiliária. De acordo com a defesa, uma das empresas de Marçal adquiriu um imóvel pertencente a MC Ryan SP, e a transferência bancária de R$ 4,4 milhões corresponde a parte do pagamento efetuado por essa aquisição. A assessoria reforça que todo o negócio foi conduzido em conformidade com as normas de compliance, com a devida documentação regularizada e registro em cartório, assegurando a legalidade e transparência da operação. A defesa se mostra aberta a apresentar toda a documentação comprobatória às autoridades para esclarecer os fatos e demonstrar a legitimidade da transação. A proximidade financeira entre as partes, embora levantada como ponto de atenção pela PF, é explicada pela defesa como parte de um acordo comercial legítimo e devidamente formalizado. A Operação Narco Fluxo tem como objetivo desarticular uma rede complexa de lavagem de dinheiro que utiliza a imagem e a influência de personalidades públicas, incluindo influencers e funkeiros, para movimentar grandes somas de dinheiro de origem ilícita. A investigação tem se aprofundado na análise de transações financeiras atípicas e na conexão entre indivíduos que possuem alta visibilidade na mídia e no cenário digital. A identificação de transferências expressivas entre pessoas ou empresas ligadas aos investigados, como é o caso de Pablo Marçal e MC Ryan SP, torna-se um foco central para a Polícia Federal na tentativa de rastrear e comprovar a ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A força-tarefa busca, com essa diligência, compreender a dinâmica financeira do grupo e identificar todos os envolvidos no esquema, bem como os recursos que foram lavados através de diferentes mecanismos, incluindo a aquisição de bens de alto valor. A PF reitera que a análise de proximidades financeiras, embora não seja prova definitiva de ilicitude, é um indicativo importante para direcionar as investigações e solicitar esclarecimentos adicionais às partes envolvidas, visando a uma completa elucidação dos fatos

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