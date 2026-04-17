PF aponta uso de 'empresas de prateleira' em suposto esquema de propina envolvendo ex-presidente do BRB e imóveis de luxo

Investigação da Polícia Federal revela que seis imóveis de luxo, avaliados em R$ 146,5 milhões, teriam sido oferecidos como propina ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O esquema envolveria o uso de "empresas de prateleira" para ocultar a titularidade dos bens.

A Polícia Federal , em uma nova fase da operação Compliance Zero, desvendou um suposto esquema de fraude financeira que teria beneficiado o ex-presidente do BRB , Paulo Henrique Costa, culminando em sua prisão. A investigação aponta para a oferta de seis imóveis de luxo, totalizando R$ 146,5 milhões, como forma de propina a Costa. Esses bens estariam vinculados a empresas de fachada, conhecidas como 'empresas de prateleira', registradas no mesmo endereço e com um capital social inicial de apenas R$ 500. O objetivo dessas empresas seria ocultar a verdadeira titularidade dos imóveis.

As empresas em questão foram constituídas em um curto período entre julho e outubro de 2024, todas com sede em um mesmo endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, um dos principais centros financeiros do país. Segundo a PF, as características dessas empresas, incluindo o compartilhamento de dados de contato e a formalização em nome de um único indivíduo, indicam que foram criadas para fins fraudulentos, sem atividade operacional real. Uma 'empresa de prateleira' é uma entidade jurídica já existente, com registro ativo, mas que não opera comercialmente. Elas são mantidas para venda imediata, permitindo que compradores evitem processos de abertura e ganhem tempo e credibilidade no mercado.

O empresário Hamilton Edward Suaki, cunhado do advogado Daniel Lopes Monteiro, foi identificado como o operador formal dessas empresas. Monteiro, por sua vez, é apontado como o operador jurídico-financeiro do esquema e também foi detido. A investigação revela que as empresas foram inicialmente constituídas com um capital social modesto de R$ 500, mas posteriormente tiveram seus valores ampliados para quantias compatíveis com a aquisição dos imóveis de alto padrão. Essa manobra é vista pelos investigadores como uma estratégia clara para a ocultação patrimonial. Recepções de edifícios comerciais onde as empresas estão registradas informaram que nenhuma delas opera no local.

A defesa de Paulo Henrique Costa declarou que a prisão do ex-dirigente do BRB é considerada desnecessária. O advogado de Daniel Lopes Monteiro não respondeu aos contatos da reportagem. O governo do Distrito Federal, acionista do BRB, reiterou seu compromisso com a transparência e a legalidade, afirmando que continuará colaborando com as autoridades competentes





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