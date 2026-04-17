PF aponta uso de 'empresas de prateleira' em esquema de propina para ex-presidente do BRB

A Polícia Federal investiga um suposto esquema de fraude financeira envolvendo o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que teria recebido seis imóveis de luxo como propina, avaliados em R$ 146,5 milhões. Os imóveis estariam ligados a empresas de fachada criadas para ocultar a titularidade dos bens.

A Polícia Federal aponta para o uso de empresas de prateleira em um suposto esquema destinado a oferecer imóveis de luxo ao ex-presidente do BRB , Paulo Henrique Costa . Costa foi detido durante uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras na negociação entre a instituição financeira de Brasília e o Banco Master . O CEO do Banco Master , Daniel Vorcaro , e Paulo Henrique Costa , ex-presidente do BRB , estão sob investigação.

Segundo as apurações da PF, seis imóveis de alto padrão, avaliados em R$ 146,5 milhões, teriam sido oferecidos como propina a Paulo Henrique Costa. Esses bens estariam vinculados a empresas de fachada, registradas em um mesmo endereço e com capital social inicial de apenas R$ 500. A estratégia visava ocultar a real titularidade dos imóveis. A Junta Comercial de São Paulo revela que todas essas empresas estão formalmente em nome de Hamilton Edward Suaki, cunhado do advogado Daniel Lopes Monteiro. Monteiro é apontado como o operador jurídico-financeiro do esquema e também foi preso na operação.

Empresas de prateleira são entidades jurídicas já constituídas e com registros ativos, mas que não operam de fato. São mantidas para venda imediata, permitindo que os compradores evitem a burocracia de abertura, ganhando tempo, credibilidade e um histórico comercial prévio. A PF descreve Suaki como um operador fictício, responsável por formalizar a estrutura societária para aquisição e ocultação dos bens.

A defesa de Paulo Henrique Costa considerou sua prisão como desnecessária. O advogado de Daniel Lopes Monteiro não comentou o caso. O governo do Distrito Federal, acionista do BRB, reafirmou seu compromisso com a transparência e a legalidade, assegurando colaboração com as autoridades.

Registros da Receita Federal indicam que as empresas criadas para adquirir os imóveis compartilham características semelhantes: mesmo endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, curto período de abertura (entre julho e outubro de 2024) e o mesmo diretor formal, características que, para a PF, apontam para o uso de empresas de prateleira. Dados de contato, como números de telefone, também se mostram coincidentes em parte dos cadastros. Uma consulta ao edifício comercial onde as empresas estão registradas indicou que nenhuma delas funciona ou já funcionou no local. A estratégia de constituir empresas com capital social reduzido e, posteriormente, aumentar significativamente os valores para a aquisição dos imóveis de luxo, reforça a tese de ocultação patrimonial. Todas as empresas iniciaram com R$ 500 e depois passaram a ter valores milionários, conforme dados da junta comercial.

A operação foi conduzida por Daniel Monteiro, pois ele era uma figura de confiança de Daniel Vorcaro. Uma mensagem apreendida pela PF sugere que o modelo de empresas de prateleira pode ter sido aplicado em outras negociações. Monteiro teria consultado Vorcaro sobre quem seria o responsável por representar as empresas, papel que foi desempenhado por Suaki. A mensagem diz: 'Só falta... Definirmos quem será o diretor das sociedades que comprarão os imóveis. Por favor vc tem alguém que possamos usar (para não misturar com o restante das estruturas que temos)?'.

O escritório de advocacia de Monteiro, o Monteiro Rusu, recebeu R$ 79 milhões do Banco Master entre 2022 e 2025, segundo declarações à Receita Federal. Este valor é o segundo maior entre os escritórios de advocacia que receberam fundos do Master, sendo superado apenas pela banca da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, que recebeu R$ 80,2 milhões em 2024 e 2025.





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