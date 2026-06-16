PF aponta que Vorcaro pagava despesas de Ciro Nogueira

A Polícia Federal (PF) enviou uma representação ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que afirma que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, dava um "tratamento privilegiado" e "diferenciado" ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), inclusive com o custeio de viagens internacionais de luxo.

A Polícia Federal (PF) enviou uma representação ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) em que afirma que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro , dono do Master , dava um "tratamento privilegiado" e "diferenciado" ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), inclusive com o custeio de viagens internacionais de luxo.

O documento traz imagens do parlamentar e do banqueiro em viagens e em situações de proximidade. A PF afirmou que o ex-banqueiro preso dava um "tratamento privilegiado" e "diferenciado" a Nogueira, inclusive com o custeio de viagens internacionais de luxo. A relação de Vorcaro com o parlamentar do Piauí chamou a atenção dos investigadores, pelo pagamento de acomodações de "elevado padrão", inclusive em hotéis de luxo no exterior.

As conclusões constam de um documento da PF enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo sigilo foi retirado nesta terça-feira (16). Esse relatório embasou decisões tomadas pelo magistrado no inquérito do caso Master. Conforme a representação da PF, o relacionamento entre os dois ia além da proximidade pessoal, sendo descrito pelos investigadores como uma "relação funcional e instrumental" voltada ao benefício mútuo.

A representação destaca que, enquanto o parlamentar do PP atuava no Senado para defender interesses do banqueiro, Vorcaro retribuía com vantagens financeiras. Segundo os investigadores, essas vantagens incluíam: Além disso, a Polícia Federal aponta que o senador Ciro Nogueira teria utilizado o seu poder parlamentar para beneficiar os interesses do Banco Master, destacando a apresentação da "Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023", apelidada no mercado como "emenda Master".

O texto da proposta teria sido elaborado pela própria assessoria do banco e entregue diretamente a Ciro Nogueira, inclusive com orientações de entrega do envelope no endereço residencial do senador. O inquérito, que tramita no STF, aponta que o esquema contava com a atuação de terceiros e empresas interpostas para tentar mascarar a origem e a destinação dos recursos, dificultando a rastreabilidade financeira.

Dono do Master, banco que foi liquidado pelo Banco Central, Daniel Vorcaro está preso em Brasília, onde tenta um acordo de delação premiada com as autoridades. No entanto, propostas de colaboração apresentadas pelo empresário já foram rejeitadas pela PF e pelo Ministério Público. Daniel Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, acusado de irregularidades e fraudes financeiras.

Viagens internacionais As investigações da Polícia Federal apontam que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro realizava o custeio sistemático de viagens de luxo e despesas pessoais do senador Ciro Nogueira nos anos de 2024 e 2025, utilizando frequentemente aeronaves particulares e serviços de luxo. O suporte incluía reserva de hotéis de prestígio, pagamentos em restaurantes sofisticados e até a compra de vestuário adequado para atividades como o esqui.

Entre os destinos, estão Paris (França), Nova Iorque (EUA), Portugal, e Courchevel (França), destino dos Alpes franceses procurado por praticantes de esqui. Ciro Nogueira foi beneficiado em ao menos três ocasiões com voos internacionais em aeronaves particulares pertencentes a Vorcaro. Além de despesas, o ex-banqueiro custeou transportes nos destinos, reserva de chalés e atendeu a solicitações detalhadas de vestuário para a viagem de esqui de Ciro e de sua companheira.

A Polícia Federal ressalta que o montante total gasto nessas ações de "mimos" e despesas de viagem ainda está em fase de apuração, mas afirma que, mesmo em um cálculo conservador, o valor supera R$ 500 mil





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