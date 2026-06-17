PF aponta que banqueiro pagou mais de R$ 470 mil em viagens de luxo para senador e repasses mensais que podem superar R$ 6 milhões

Investigação da Polícia Federal revela que o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, custeou viagens internacionais de alto padrão para o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, totalizando ao menos R$ 468.721,78 entre 2024 e 2025, além de repasses mensais de R$ 300 mil que podem somar mais de R$ 6 milhões. Esquema inclui estadias em hotéis de luxo, jantares finos e una estada em Courchevel, na França, paga por intermediários.

A Polícia Federal apontou em relatório de investigação que o banqueiro Daniel Vorcaro , do Banco Master , custeou viagens internacionais de luxo para o senador Ciro Nogueira , presidente nacional do PP, totalizando ao menos R$ 468.721,78 entre 2024 e 2025.

Os gastos incluem hospedagens em hotéis de alto padrão nos Estados Unidos e na Europa, alimentação em restaurantes renomados e uma estadia em Courchevel, uma das estações de esqui mais luxuosas do mundo, localizada nos Alpes Franceses. Em algumas viagens, o senador esteve acompanhado por sua companheira, Flávia Roberta Rosalen.

As despesas foram pagas por meio de intermediários, como Leo Serrano, também investigado, e envolveram orientações específicas por mensagens, onde Vorcaro pedia para garantir o conforto do senador, tratado como "o principal convidado". Além das viagens, a investigação identificou um esquema de pagamentos mensais que podem chegar a R$ 6 milhões.

Conforme o relatório, Daniel Vorcaro realizou repasses de pelo menos R$ 300 mil mensais para Ciro Nogueira, entre junho de 2024 e agosto de 2025, totalizando um mínimo de R$ 6 milhões em vinte meses. Esses valores teriam como objetivo a promoção de leis no Congresso Nacional que beneficiassem os interesses do banqueiro.

As transferências eram feitas por uma rede complexa de empresas de fachada ligadas a Nogueira e a aliados de Vorcaro, incluindo Leo Serrano e dois parentes do banqueiro. Um dos episódios mais emblemáticos envolve a estadia no Hotel Hyatt, em Nova York, em maio de 2024, onde Vorcaro pagou duas suítes da classe Royal, no valor superior a R$ 245 mil, para o senador e o ex-ministro Fábio Faria, que participavam de um evento do Fórum LIDE Empresarial.

Antes, na França, o banqueiro custeou um jantar em restaurante italiano renomado em Paris, que ultrapassou R$ 10 mil, e toda a logística da viagem a Courchevel, com refeições em restaurantes como La Soucoupe e Le Tremplin, cujos custos isoladamente superaram R$ 122 mil. A investigação ainda aponta que Vorcaro orientou a compra de roupas de es ski para o casal e detalhes da hospedagem, com gastos totais na estação que podem ter excedido R$ 1,8 milhão.

Em Portugal, em junho de 2024, Vorcaro convidou Nogueira para um evento privado em Lisboa, que também contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. O relatório, divulgado pelo ministro André Mendonça, relator do Caso Master no STF, reforça a suspeita de que os benefícios eram parte de um "pacote de mimos" para garantir a atuação parlamentar favorável a Vorcaro.

A PF destaca que as vantagens indevidas iam além do custeio de voos em jatos privados, abrangendo uma série de mordomias de alto valor. As mensagens obtidas pela polícia mostram o banqueiro instruindo intermediários a dar tratamento VIP ao senador, evidenciando uma relação de proximidade e troca de favores. O caso segue sob investigação no Supremo Tribunal Federal, com potencial de impactar a carreira política de Ciro Nogueira, que já é alvo de其他 apurações.

As informações foram coletadas a partir de buscas e apreensões nos celulares de Vorcaro, onde foram encontradas fotos dos dois em aeronaves privadas em aeroportos como Fort Lauderdale, Los Angeles e Nova Jersey. A complexidade do esquema envolve a movimentação de recursos por meio de empresas de fachada, o que dificulta o rastreamento direto dos valores. A PF aponta que Leo Serrano funcionava como uma ponte entre o banqueiro e o senador, intermediando pagamentos e logística das viagens.

Além disso, parentes de Vorcaro também são citados como beneficiários indiretos da rede de transferências. O montante total, considerando as viagens e os repasses mensais, pode ultrapassar R$ 6,5 milhões. A investigação está em fase avançada e pode resultar em denúncia por lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Ciro Nogueira, que preside o PP, negou irregularidades, assim como Daniel Vorcaro, que alegou Being alvo de perseguição.

O caso ganha contornos políticos uma vez que envolve um líder partidário e um banqueiro com interesses no mercado financeiro, levantando questionamentos sobre a influência do poder econômico nas decisões legislativas





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