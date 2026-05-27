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PF aponta perdas de até 90% em fundos do Banco Master e alinhamento político entre Castro e Vorcaro

Política News

PF aponta perdas de até 90% em fundos do Banco Master e alinhamento político entre Castro e Vorcaro
RioprevidênciaBanco MasterCláudio Castro
📆5/27/2026 6:57 AM
📰JornalOGlobo
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Investigações da Polícia Federal revelam que investimentos do Rioprevidência em fundos do Banco Master tiveram perdas de até 90%, rendendo menos que a poupança. O inquérito aponta alinhamento político entre o ex-governador Cláudio Castro e o dono do Master, Daniel Vorcaro, favorecendo operações sem análise técnica.

A Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga investimentos do Rioprevidência , órgão responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores estaduais do Rio de Janeiro, em fundos administrados pelo Banco Master .

De acordo com o inquérito, os aportes totalizaram R$ 3 bilhões e resultaram em perdas de até 90% em alguns casos, rendendo menos que a caderneta de poupança. O relatório da PF aponta que as aplicações foram viabilizadas por um alinhamento político entre o ex-governador Cláudio Castro (PL) e o dono do Master, Daniel Vorcaro, sem a devida análise técnica.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) também identificou desvios e riscos significativos, classificando as operações como um desvio de finalidade na gestão dos recursos previdenciários. Um dos fundos mais afetados foi o Texas I, no qual o Rioprevidência investiu R$ 150 milhões entre junho e julho de 2025. Em dezembro do mesmo ano, o valor de mercado das cotas despencou 90%, reduzindo o investimento a apenas R$ 15 milhões.

A desvalorização estava ligada ao alto risco da carteira, que concentrava 96% do patrimônio em ações de uma única empresa, a Ambipar. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já investigava o Texas por suposta manipulação de mercado envolvendo as ações da Ambipar, que tiveram alta artificial de 863% entre junho e agosto de 2024 antes de despencarem.

Outro fundo alvo foi o Arena, que recebeu R$ 1 bilhão, mas apresentou rentabilidade média de apenas 4% entre sua criação em dezembro de 2024 e agosto de 2025, abaixo do CDI e da poupança. O TCE-RJ destacou que o fundo investia em títulos públicos, algo que o próprio Rioprevidência poderia fazer diretamente, sem pagar taxas de administração a terceiros. Além do Texas e do Arena, os fundos Horizonte e Revolution também receberam aportes.

O Horizonte, assim como o Arena, investia em títulos do Tesouro Nacional, enquanto o Revolution era cotista de um fundo focado em shoppings. O inquérito lista um almanaque de irregularidades, incluindo concentração excessiva de risco, uso de intermediários para elevação de comissões e ocultação de vantagens indevidas. O Rioprevidência, em nota, afirmou que resgatou R$ 1,4 bilhão de um dos fundos em dezembro de 2025 e estuda medidas para recuperar o dinheiro alocado nos demais.

A defesa de Cláudio Castro nega qualquer relação pessoal indevida, dizendo que os encontros com Vorcaro ocorreram em agendas oficiais. A investigação continua no STF, e novos desdobramentos são esperados

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Rioprevidência Banco Master Cláudio Castro Investigação PF Prejuízo

 

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