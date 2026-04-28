PF adia relatório ao STF devido à análise de celulares de Daniel Vorcaro

A Polícia Federal adiou a entrega de um relatório ao ministro André Mendonça sobre as autoridades com foro citadas nas investigações do caso Master devido à necessidade de analisar o conteúdo de novos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro, cujas senhas foram quebradas.

A Polícia Federal intensificou o escrutínio sobre o conteúdo de dispositivos móveis pertencentes ao banqueiro Daniel Vorcaro , após o sucesso na quebra de senhas que protegem o acesso aos dados armazenados.

Este avanço tecnológico representa um marco crucial nas investigações em curso, permitindo aos agentes federais mergulhar profundamente nas informações contidas nos aparelhos. A análise minuciosa do conteúdo digital é apontada como o principal fator que motivou o adiamento da entrega de um relatório detalhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), documento este que visa esclarecer a identificação de autoridades com foro privilegiado mencionadas nas investigações.

A complexidade e o volume de dados extraídos exigem um tempo considerável para serem processados e interpretados, garantindo a precisão e a integridade das informações apresentadas ao STF. A apreensão inicial de nove celulares durante as primeiras fases da Operação Compliance Zero revelou-se um golpe significativo contra a rede de atividades ilícitas sob investigação.

De acordo com fontes internas da Polícia Federal com acesso direto à operação, mais da metade desses dispositivos já teve seu conteúdo integralmente extraído, um feito que demonstra a expertise e a dedicação da equipe técnica envolvida. No entanto, a extração de dados do primeiro celular apreendido, em novembro de 2025, apresentou desafios consideráveis, demandando técnicas avançadas e um tempo de processamento prolongado.

Somente em janeiro do ano corrente os investigadores conseguiram acessar e iniciar a análise do conteúdo desse primeiro aparelho, o que demonstra a complexidade dos mecanismos de segurança implementados nos dispositivos. A análise inicial do primeiro celular de Vorcaro desempenhou um papel fundamental no direcionamento das fases subsequentes da Operação Compliance Zero, permitindo o monitoramento de indivíduos considerados opositores e a identificação de negociações de propina envolvendo o ex-chefe do Banco do Brasil (BRB), Paulo Henrique Costa.

Além disso, o material obtido foi crucial na elaboração de um relatório anterior, submetido ao Supremo Tribunal Federal, que detalhava a relação entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Dias Toffoli, que na época atuava como relator do caso Master no tribunal. A importância desse relatório reside na sua capacidade de fornecer um panorama abrangente das conexões e dos potenciais conflitos de interesse envolvidos no caso.

O relatório informativo solicitado pelo ministro Mendonça no final de fevereiro, durante uma reunião com a equipe da Polícia Federal responsável pela investigação, tinha como objetivo principal esclarecer quais inquéritos relacionados ao caso Master deveriam permanecer sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal e quais poderiam ser transferidos para outras instâncias judiciais. A solicitação demonstra a preocupação do ministro em otimizar a distribuição de casos e garantir a eficiência do sistema judiciário.

O prazo inicial para a entrega do relatório expirou na semana passada, mas, diante da necessidade de aprofundar a análise do material extraído dos celulares, os investigadores optaram por adiar a apresentação do documento. É importante ressaltar que o adiamento não foi formalizado por meio de um despacho oficial e que o relatório, em sua essência, tem caráter meramente informativo, não contendo pedidos de buscas ou prisões preventivas.

Sua função primordial é fornecer um panorama claro e objetivo das informações coletadas, auxiliando o ministro Mendonça na tomada de decisões estratégicas em relação ao futuro dos inquéritos do caso Master. A Polícia Federal continua trabalhando diligentemente na análise do material, buscando desvendar todos os aspectos relevantes do caso e garantir a aplicação da lei de forma justa e imparcial.

A complexidade do caso exige cautela e precisão, e a Polícia Federal está comprometida em fornecer ao STF um relatório completo e confiável, que contribua para a elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos





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