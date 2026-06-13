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Pezzo d'Italia: uma celebração à gastronomia italiana e ao protagonismo feminino

Gastronomia News

Pezzo d'Italia: uma celebração à gastronomia italiana e ao protagonismo feminino
Pezzo D'italiaGastronomia ItalianaProtagonismo Feminino
📆6/13/2026 10:58 PM
📰JornalOGlobo
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O Pezzo d'Italia é um projeto gastronômico que celebra os sabores da Itália no Rio de Janeiro, reforçando a cozinha como espaço de memória, afeto e identidade. O lançamento oficial do Pezzo d'Italia aconteceu na unidade da Mamma Jamma do Botafogo Praia Shopping e reuniu convidados em uma noite especial, celebrando a união entre gastronomia, cultura e protagonismo feminino.

O Pezzo d'Italia é um projeto gastronômico que celebra os sabores da Itália no Rio de Janeiro, reforçando a cozinha como espaço de memória, afeto e identidade.

Mais do que um menu autoral, é uma experiência sensorial que convida chefs a reinterpretar tradições italianas a partir de suas próprias histórias e vivências, transformando a mesa em um verdadeiro território de diálogo, cultura e representatividade. O lançamento oficial do Pezzo d'Italia aconteceu na unidade da Mamma Jamma do Botafogo Praia Shopping e reuniu convidados em uma noite especial, celebrando a união entre gastronomia, cultura e protagonismo feminino

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Pezzo D'italia Gastronomia Italiana Protagonismo Feminino Mamma Jamma Chef Flávia Quaresma

 

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