A Petrobras anunciou descontos no preço do óleo diesel A, ajustando para R$ 3,30 por litro, alinhando a medida à subvenção econômica do governo federal e garantindo neutralização das reonerções fiscais de PIS e Cofins a partir de 1º de junho.

A Petrobras anunciou, em nota oficial divulgada neste domingo 31 de maio, que a partir de segunda-feira 1º de junho irá aplicar um desconto no preço de venda do óleo diesel A, destinado ao uso rodoviário, dando aos consumidores finais um ganho de R$ 0,3515 por litro.

Esse ajuste faz parte da subvenção econômica instituída pelo governo federal, que foi autorizada no sábado 30 de maio por meio da Medida Provisória (MP) 1.363/2026. O valor da subvenção é de R$ 1,12 por litro, o que permitirá reduzir o preço médio de venda da Petrobras nas distribuidoras de R$ 3,65 para R$ 3,30, gerando um abatimento de 37,4 % quando comparado ao preço praticado em 31 de dezembro de 2022, levando em consideração a inflação do período.

O desconto promissor da Petrobras assegura que, aos consumidores finais, a diferença no preço do combustível também irá neutralizar a reoneração de PIS e Cofins que entra em vigor a partir de 1º de junho. Segundo a companhia, a subvenção é uma medida de estabilização de preço e oferta, cujo objetivo central é garantir o abastecimento contínuo de diesel em todo o país, especialmente para o setor rodoviário.

A nota também destaca que a Petrobras está avaliando os termos da nova subvenção e que qualquer decisão sobre a questão será divulgada de forma tempestiva ao mercado nacional. Este movimento se insere no contexto de um ambiente econômico em que o governo federal tem buscado reequilibrar mecanismos de apoio aos combustíveis, enquanto o Ministério da Fazenda sinaliza o controle de preços como um fator para evitar rupturas no abastecimento.

A conclusão de que os consumidores beneficiarão de um desconto consistente na hora da compra reflete o esforço combinado entre política pública e iniciativa do setor privado para mitigar os impactos inflacionários e garantir a continuidade da demanda por diesel no setor de transporte, crucial para a economia brasileira. Em meio a notícias públicas e debates sobre preços de combustíveis, o anúncio da Petrobras surge como uma resposta direta às necessidades de estabilidade de preços, bem como de fornecimento em períodos de eventos de grande demanda, como grandes torneios esportivos ou feiras mas ainda menos especificidades a este contexto estão sem foco nem de notícias contextos de





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