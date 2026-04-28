Petrobras pode aumentar gasolina com aprovação de projeto de lei, diz CEO

A CEO da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a empresa poderá reajustar os preços da gasolina se o projeto do governo para reduzir impostos sobre combustíveis for aprovado pelo Congresso. A declaração ocorre em um momento de tensão geopolítica no Oriente Médio e preocupação com o impacto nos preços dos combustíveis.

A Petrobras , gigante do setor energético brasileiro, sinalizou a possibilidade de reajustar os preços da gasolina caso o projeto de lei complementar proposto pelo governo federal para a redução de impostos sobre combustíveis , especificamente PIS e Cofins, seja aprovado pelo Congresso Nacional .

A declaração foi feita pela CEO da companhia, Magda Chambriard, em evento realizado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28). A executiva enfatizou que a aprovação do projeto criaria uma margem para a Petrobras ajustar seus preços sem necessariamente repassar esse aumento ao consumidor final, uma preocupação central da administração federal em um ano eleitoral crucial.

A conjuntura internacional, marcada pela escalada das tensões no Oriente Médio, com o conflito no Irã se estendendo por dois meses, exerce pressão sobre as cotações globais do petróleo, tornando a questão tributária ainda mais relevante. Magda Chambriard ressaltou que a Petrobras não se encontra sob pressão para importar gasolina, pois a produção interna atende à demanda nacional.

No entanto, a situação é diferente em relação ao diesel, onde o Brasil depende de importações em volumes significativamente maiores. A CEO também destacou o papel do etanol, tanto hidratado quanto anidro, como um componente importante na matriz energética brasileira, complementando a oferta de gasolina e contribuindo para a estabilidade do mercado.

A proposta do governo visa utilizar a arrecadação adicional proveniente dos preços mais altos do petróleo para compensar a redução de impostos, criando um mecanismo que, em teoria, permitiria a manutenção da competitividade dos combustíveis sem onerar o consumidor. A Petrobras aguarda a aprovação do projeto para avaliar seus próximos passos, mas já demonstra flexibilidade para responder às mudanças no cenário tributário.

A empresa se comprometeu a não transferir ao consumidor brasileiro a volatilidade do mercado internacional e as declarações de líderes globais, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscando manter a estabilidade e a previsibilidade dos preços. Ao ser questionada diretamente sobre a possibilidade de aumento da gasolina, Magda Chambriard afirmou que a decisão final caberá ao Congresso Nacional.

Ela reiterou o compromisso da Petrobras em atender às expectativas de seus investidores, tanto públicos quanto privados, e em contribuir para o desenvolvimento econômico do país. A executiva explicou que a isenção de PIS e Cofins proporcionaria à Petrobras a capacidade de responder às demandas do mercado e de ajustar seus preços de forma a garantir a sustentabilidade do negócio.

No entanto, ela enfatizou que esse reajuste não se traduziria necessariamente em um aumento para o consumidor, pois a redução de impostos abriria espaço para que produtores e importadores absorvessem parte dos custos. A Petrobras busca equilibrar a necessidade de manter a rentabilidade com a responsabilidade social de oferecer combustíveis a preços acessíveis à população brasileira, especialmente em um contexto de incertezas econômicas e políticas.

A empresa monitora de perto a evolução do conflito no Irã e seus impactos no mercado global de petróleo, buscando antecipar cenários e ajustar suas estratégias de forma a minimizar os riscos e maximizar as oportunidades





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