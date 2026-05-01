Petrobras bate recorde histórico de produção no primeiro trimestre de 2026

A Petrobras registrou produção média recorde de 3,23 milhões de barris de óleo equivalente por dia no primeiro trimestre de 2026, com aumento de 3,7% em relação ao trimestre anterior e 16,1% na comparação anual. O crescimento foi impulsionado por novas plataformas e poços, além do avanço no pré-sal.

A Petrobras anunciou um recorde histórico na produção média no primeiro trimestre de 2026, alcançando 3,23 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Esse resultado representa um aumento significativo de 3,7% em relação ao trimestre anterior e um avanço impressionante de 16,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O crescimento foi impulsionado principalmente pela entrada em operação de novas plataformas e poços, além do avanço da produção em áreas do pré-sal. Entre os destaques estão os navios-plataforma (FPSOs) P-78, no campo de Búzios, Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, e Anna Nery e Anita Garibaldi, nos campos de Marlim e Voador. No período, a estatal iniciou a produção de 10 novos poços, sendo sete na Bacia de Campos e três na Bacia de Santos.

Além dos recordes de produção, a Petrobras também atingiu marcas históricas em diferentes operações. No campo de Búzios, a produção diária chegou a 1,037 milhão de barris em um único dia, em 20 de março. Ainda na mesma área, a exportação de gás alcançou 12,4 milhões de metros cúbicos em um dia. Já no campo de Mero, a produção superou 700 mil barris diários.

Na Bacia de Santos, houve recorde de exportação de gás, com 44,8 milhões de metros cúbicos em um único dia. Esses resultados demonstram a capacidade da empresa em expandir sua produção e exportação de forma significativa, reforçando sua posição como líder no setor energético brasileiro. Segundo a Petrobras, o desempenho excepcional está ligado ao aumento da eficiência operacional e à maior confiabilidade dos sistemas de produção.

A empresa destacou que o fortalecimento da confiabilidade operacional sustentou um elevado nível de eficiência, tanto no pré-sal quanto no pós-sal. O termo barril de óleo equivalente (boe) é uma unidade usada para unir diferentes fontes de energia, como petróleo e gás natural, em uma única medida. Esse padrão permite comparar de forma mais clara a produção total de empresas do setor.

A Petrobras reafirma seu compromisso com a expansão da produção e a otimização de suas operações, visando manter sua liderança no mercado energético nacional e internacional





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