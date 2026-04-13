Petrobras Aprova Retomada das Obras da UFN-III em Três Lagoas (MS)

A Petrobras anunciou a aprovação da retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III) em Três Lagoas, MS, com investimento de US$1 bilhão e previsão de início das operações em 2029. A decisão visa fortalecer o setor de fertilizantes, reduzir a dependência de importações e gerar empregos.

O Conselho de Administração da Petrobras , em uma decisão estratégica divulgada nesta segunda-feira, 13, aprovou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, a UFN-III , localizada em Três Lagoas , no estado do Mato Grosso do Sul. A iniciativa representa um marco significativo para o setor de fertilizantes no Brasil e demonstra o compromisso da Petrobras com o desenvolvimento regional e a segurança alimentar do país. Após uma detalhada avaliação interna, a empresa concluiu pela viabilidade técnica e econômica do projeto, abrindo caminho para a conclusão de uma unidade que estava 'hibernada' desde 2015. A decisão de retomar as obras reflete uma mudança de estratégia e um otimismo renovado em relação ao cenário econômico e às perspectivas do mercado de fertilizantes no Brasil.

A Petrobras projeta um investimento de aproximadamente 1 bilhão de dólares para finalizar a construção da UFN-III, com a expectativa de iniciar as operações comerciais em 2029. Este investimento substancial demonstra a confiança da empresa no potencial da unidade e no seu papel crucial no fornecimento de fertilizantes nitrogenados de alta qualidade. A reativação da UFN-III é vista como um passo importante para reduzir a dependência do Brasil em relação à importação de fertilizantes, fortalecer a indústria nacional e impulsionar a economia local e regional. Além disso, a retomada das obras gerará um impacto positivo significativo na geração de empregos, com a estimativa de criar cerca de oito mil postos de trabalho, impulsionando a economia local e regional e fomentando o desenvolvimento socioeconômico da região.

A estratégia da Petrobras para a UFN-III destaca a importância da unidade para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. A proximidade da unidade aos principais mercados consumidores, como o Centro-Oeste, Sul e Sudeste, otimiza a logística e garante o fornecimento de fertilizantes a preços competitivos para os produtores rurais. O diretor de Processos Industriais da Petrobras, William França, enfatizou a relevância da UFN-III para o desenvolvimento regional e nacional. A capacidade nominal da unidade, estimada em cerca de 3,6 mil toneladas de ureia e 2,2 mil toneladas de amônia por dia, é um fator crucial para a redução da dependência de importações e para o fortalecimento da indústria nacional de fertilizantes. Deste total, 180 toneladas diárias correspondem a excedentes que estarão disponíveis para comercialização, gerando receita adicional para a empresa e contribuindo para a estabilidade do mercado.

A retomada das obras da UFN-III também demonstra o compromisso da Petrobras com a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa. A empresa tem implementado medidas para minimizar os impactos ambientais da operação da unidade e garantir a segurança e o bem-estar dos trabalhadores e da comunidade local. A expectativa é que a unidade opere com os mais altos padrões de segurança e eficiência, utilizando tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis.

Com a retomada das obras, a Petrobras reafirma seu papel estratégico no desenvolvimento do Brasil, impulsionando o agronegócio, gerando empregos e promovendo o crescimento econômico sustentável. A UFN-III representa um investimento estratégico que fortalecerá a posição do país no mercado global de fertilizantes e contribuirá para a segurança alimentar da população. A previsão de iniciar as operações comerciais em 2029 é um marco importante, e a empresa está empenhada em cumprir este cronograma, garantindo que a unidade esteja pronta para atender às necessidades do mercado e gerar valor para a Petrobras e seus acionistas. A retomada da UFN-III é, portanto, um exemplo da capacidade da Petrobras de adaptar-se às mudanças do mercado e de investir em projetos estratégicos que geram benefícios para o Brasil. A companhia está focada em garantir o sucesso da empreitada, desde a retomada das obras até o início da produção e comercialização dos fertilizantes nitrogenados. A Petrobras está atenta aos desafios e oportunidades do mercado de fertilizantes e está preparada para adaptar suas estratégias e investimentos para atender às necessidades dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor agrícola brasileiro. A UFN-III é uma peça-chave para o futuro do agronegócio no Brasil, e a Petrobras está comprometida em fazer com que ela alcance todo o seu potencial





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