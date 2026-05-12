Petrobras alcança lucro líquido recorde, aumenta investimentos, repassa R$ 72,4 bilhões sociedade

A Petrobras registrou um lucro líquido recorde nos primeiros três meses de 2026, com um aumento de 110% em relação ao quarto trimestre de 2025 e uma queda de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, a empresa também associou o aumento de investimentos, totalizando R$ 26,8 bilhões no trimestre, confirmando sua posição como a empresa que mais investe no Brasil. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, o nível de investimentos sofreu um aumento de 25,6%. Em parceria com adicionar, a Petrobras repôs R$ 72,4 bilhões, distribuindo os recursos à União, estados e municípios.

Os primeiros três meses de 2026, a Petrobras alcançou lucro líquido de 32,7 bilhões de reais (6,2 bilhões de dólares), um aumento de 110% em relação ao quarto trimestre de 2025.

O valor, entretanto, representa uma queda de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o EBITDA (lucro operacional de uma empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de 59,6 bilhões de reais (11,3 bilhões de dólares). A estatal apresentou os resultados nesta segunda-feira 11. Neste trimestre, os investimentos totalizaram 26,8 bilhões de reais (5,1 bilhões de dólares), confirmando a posição da Petrobras como a empresa que mais investe no Brasil.

Em comparação ao primeiro trimestre de 2025, houve aumento de 25,6% no nível de investimentos realizados pela companhia. Esses recursos, utilizados com responsabilidade, geram maior desenvolvimento econômico, empregos e renda para os brasileiros





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