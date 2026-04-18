Petro reflexiona sobre su mandato y las tensiones geopolíticas en Barcelona

En su recta final como presidente de Colombia, Gustavo Petro se encuentra en Barcelona para participar en un foro sobre democracia. En una entrevista exclusiva, aborda los desafíos de su gobierno, las relaciones internacionales con Estados Unidos bajo Trump, la crisis climática, y el panorama político en América Latina, cuestionando la legitimidad de elecciones bajo presión y expresando sus temores sobre el futuro de la región.
Gustavo Petro , a escasos meses de dejar la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, reflexiona sobre su mandato de cuatro años, reconociendo que muchas de sus ambiciosas promesas han quedado por el camino. Estos tropiezos se atribuyen tanto a errores propios como a la inherente resistencia y los miedos de un país que no había sido gobernado por la izquierda en décadas. El desgaste del poder ha sido palpable, manifestándose en ocasiones en un Petro visiblemente irritado y de mal humor.
Sin embargo, en una reciente mañana, se presentó sonriente y ataviado con un impecable traje azul en el Pabellón 8 de la Fira de Barcelona, acompañado de su comitiva presidencial. Petro participó en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, compartiendo escenario con los presidentes de España, Brasil y México, un selecto grupo progresista con el que se siente cómodo. En una entrevista concedida a EL PAÍS, con motivo de su próximo cumpleaños número 66, el mandatario colombiano defendió con vehemencia el multilateralismo y la urgencia de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, no pudo evitar lanzar críticas al sistema electoral, llegando incluso a cuestionar la posibilidad de reconocer los resultados de futuras elecciones si considera que existen irregularidades. Sus esperanzas de continuidad se centran ahora en su candidato, Iván Cepeda, quien se perfila como favorito en las encuestas para sucederle. Petro admite abiertamente que no lograr este objetivo representaría un fracaso personal significativo. Ante la pregunta sobre el avance de la ultraderecha a nivel mundial, Petro argumentó que esta tendencia, aunque presente, ha comenzado a detenerse. Citó como evidencia la opinión pública en Estados Unidos y la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, así como retrocesos en América Latina. Resaltó los triunfos progresistas en México, Brasil y Colombia, países que en conjunto albergan a la mayoría de la población latinoamericana, desestimando la idea de una toma de poder global por parte de la extrema derecha. Si bien reconoció una mayor inestabilidad, ejemplificada por la nueva doctrina de seguridad de Trump y la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, Petro insistió en que la crisis climática representa la amenaza más grave. Subrayó que, mientras se lanzan misiles, el cambio climático avanza inexorablemente, llevando a la humanidad hacia la extinción debido al consumo desmedido de petróleo y carbón. Petro también abordó su relación con Donald Trump, a quien describió como un "señor ario, de familia de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos y prosperaron". A pesar de las diferencias ideológicas, Petro destacó una relación cordial, señalando que sus encuentros recientes han disipado falsas percepciones sobre Colombia y sobre él mismo. Por su parte, Petro también admitió tener prejuicios iniciales que se desvanecieron al conocerlo. Definió la conversación como un diálogo entre fuerzas diferentes que se reconocen mutuamente, sin posturas de sumisión. Respecto a la acusación de neocolonialismo y la amenaza a la libertad en América Latina, Petro afirmó que existe una presión sobre algunos presidentes. Relató su experiencia al ser incluido en la lista OFAC, transformando un instrumento de lucha contra el narcotráfico en una herramienta política de extorsión, dificultando la vida de quienes expresan políticas divergentes. Comparó este sistema con el del antiguo rey de España, anticipando una rebelión latinoamericana si Estados Unidos no replantea su relación con la región. La intervención en Caracas, la primera ciudad latinoamericana en ser bombardeada en su historia, marcó una herida profunda, ante la cual algunos líderes actúan con temor y sumisión. Respecto a si Estados Unidos retirará a Venezuela de la lista Clinton, Petro confesó no tener idea y afirmó estar preparándose para vivir al margen del sistema capitalista. Fue enfático al discrepar sobre la necesidad de que el gobierno venezolano convoque elecciones de inmediato, considerando que el error fue pensar que las elecciones eran la única salida. Según Petro, la discusión con Maduro implicaba un doble camino: elecciones libres y el levantamiento de sanciones. Al no cumplirse la segunda condición y al impedirse la participación de algunos opositores, lo que llevó a la inhabilitación de María Corina Machado, las elecciones no fueron libres. Por ello, Petro, al igual que Brasil, no las reconoció. El presidente colombiano transmitió a Maduro la necesidad de arriesgarse, incluso si resultaba en una derrota electoral y la oposición llegaba al poder. Petro concluyó reconociendo la experiencia de la izquierda colombiana en hacer oposición bajo condiciones extremas de persecución y violencia durante 50 años, enfrentando balas y asesinatos masivos, con un saldo de más de 500.000 víctimas
