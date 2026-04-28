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Petróleo em alta: Saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep pressiona combustíveis no Brasil

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Petróleo em alta: Saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep pressiona combustíveis no Brasil
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📆4/28/2026 4:13 PM
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A decisão dos Emirados Árabes Unidos de deixar a Opep e a Opep+ gera incertezas no mercado global de petróleo e pode impactar os preços dos combustíveis no Brasil. Analistas avaliam os efeitos da mudança e a capacidade da Opep de manter o controle sobre a oferta e os preços.

A recente decisão dos Emirados Árabes Unidos de se retirar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo ( Opep ) e do grupo Opep +, que inclui seus aliados estratégicos, introduz uma nova camada de complexidade no mercado global de petróleo .

Essa movimentação ocorre em um momento de alta tensão geopolítica, exacerbada pelo conflito entre Israel e Irã, e representa um desafio significativo para a capacidade da Opep de influenciar os preços da commodity. Embora especialistas da Reuters minimizem o impacto imediato, citando preocupações logísticas mais prementes, como o potencial fechamento do Estreito de Ormuz, a saída dos Emirados Árabes Unidos sinaliza uma possível erosão da influência da Opep no longo prazo.

A principal preocupação do mercado não reside na produção em si, mas sim na garantia de que o petróleo possa fluir livremente para os mercados consumidores. O Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial, é um ponto de estrangulamento estratégico, e qualquer interrupção no tráfego marítimo poderia elevar drasticamente os preços.

Os Emirados Árabes Unidos são o quarto maior produtor de petróleo do mundo e detêm a quinta maior reserva global, o que confere ao país um peso considerável no cenário energético. Dentro da Opep, os Emirados Árabes Unidos, juntamente com a Arábia Saudita, possuem uma capacidade ociosa significativa – a habilidade de aumentar a produção rapidamente quando necessário. Essa capacidade é um instrumento fundamental que a Opep utiliza para regular a oferta e, consequentemente, os preços do petróleo.

A saída dos Emirados Árabes Unidos, portanto, diminui a capacidade da Opep de responder a flutuações na demanda ou a eventos geopolíticos inesperados. Analistas da Rystad Energy preveem que a Opep se tornará 'estruturalmente mais fraca' como resultado dessa decisão, com menos ferramentas à sua disposição para estabilizar o mercado. Fora da Opep, os Emirados Árabes Unidos terão maior liberdade para aumentar sua produção, potencialmente desafiando as cotas de produção estabelecidas pela organização e intensificando a competição no mercado global.

Embora a decisão não tenha sido totalmente inesperada – os Emirados Árabes Unidos expressaram discordância com a política da Opep por anos – ela representa uma mudança estratégica importante. Sergey Vakulenko, analista sênior do Centro Carnegie Rússia-Eurásia, estima que os Emirados Árabes Unidos poderiam aumentar sua produção em até 30%, um crescimento que seria difícil de alcançar sob as restrições da Opep.

O momento da saída também é considerado oportuno, pois os preços do petróleo já estão elevados devido à incerteza geopolítica e à escassez potencial causada pelo Estreito de Ormuz. A expectativa é que, quando a passagem for reaberta, a demanda permaneça alta, à medida que os países buscam recompor suas reservas.

No entanto, a longo prazo, a saída dos Emirados Árabes Unidos pode levar a um mercado de petróleo mais volátil, com a Opep tendo menos capacidade de mitigar desequilíbrios na oferta. A sustentabilidade do papel da Arábia Saudita como principal estabilizadora do mercado também está sendo questionada, à medida que a influência da Opep diminui. A dinâmica do mercado de petróleo está em transformação, e a decisão dos Emirados Árabes Unidos é um catalisador para essa mudança

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