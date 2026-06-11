Pessimismo domina torcida brasileira para a Copa do Mundo de 2026 segundo pesquisa Quaest

Nova pesquisa revela que a maioria dos brasileiros não acredita na conquista do hexacampeonato, enquanto a expectativa por uma final contra a Argentina cresce.

A expectativa para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, já começa a gerar intensos debates entre os torcedores brasileiros.

Recentemente, uma pesquisa conduzida pelo instituto Quaest trouxe à tona um cenário de considerável ceticismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira. De acordo com os dados divulgados, a maioria dos entrevistados não acredita que o Brasil será capaz de conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial neste ciclo.

Especificamente, 56% dos 2004 participantes da pesquisa expressaram a crença de que o título não virá para a terra do futebol, enquanto apenas 35% mantêm a esperança de que a taça retorne ao país. Esse sentimento de dúvida reflete um momento de transição e incertezas técnicas que a equipe canarinho tem enfrentado nos últimos anos, evidenciando que a mística da camisa amarela já não é suficiente para garantir a confiança absoluta da população em todas as camadas sociais.

Um ponto interessante revelado pelo estudo da Quaest é a disparidade de otimismo entre as diferentes regiões do território nacional. O sentimento de confiança é significativamente maior entre os habitantes das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. No Nordeste, por exemplo, 41% dos entrevistados ainda botam fé na vitória brasileira, enquanto no Norte e Centro-Oeste esse índice atinge a marca de 40%. Em contrapartida, as regiões Sul e Sudeste mostram-se muito mais pessimistas.

No Sul, apenas 26% dos torcedores acreditam no título, e no Sudeste a porcentagem sobe ligeiramente para 32%. Essa diferença regional pode sugerir nuances na forma como o futebol é consumido ou como as expectativas são moldadas em diferentes polos do país, refletindo talvez uma visão mais crítica ou cautelosa nos grandes centros urbanos do sul e sudeste.

Além disso, a pesquisa destacou uma diferença de gênero na percepção do sucesso da equipe: as mulheres demonstraram maior otimismo, com 38% acreditando no hexa, superando a confiança dos homens, que ficou em 32%. No campo técnico, a figura de Carlo Ancelotti surge como um ponto de relativa estabilidade e aprovação.

A pesquisa indica que 58% dos brasileiros aprovam a gestão do treinador, sugerindo que sua vasta experiência internacional e currículo vitorioso na Europa trazem uma sensação de segurança para parte da torcida. Por outro lado, 14% não aprovam sua condução e 28% preferem não opinar, o que mostra que, embora haja um apoio majoritário, ainda existe uma parcela considerável de dúvida sobre a adequação do estilo do técnico ao DNA do futebol brasileiro.

Paralelamente a esses números, o goleiro argentino Emiliano Martínez, conhecido como Dibu, alimentou ainda mais a rivalidade entre as duas maiores potências da América do Sul ao prever que a grande final da Copa de 2026 será disputada entre Argentina e Brasil. Essa declaração, carregada de provocação, coloca pressão adicional sobre a seleção brasileira, que busca não apenas o título, mas a redenção diante de seu maior rival continental em um palco global.

Para compreender a precisão desses dados, é fundamental analisar a metodologia aplicada no levantamento. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho de 2026, abrangendo pessoas com 16 anos ou mais através de entrevistas domiciliares. Com uma margem de erro estimada em 2 pontos percentuais, os números oferecem um retrato fiel do estado psicológico da torcida brasileira às vésperas do torneio.

O cenário é de desafio: a Seleção precisará reverter a percepção negativa de mais da metade da população para entrar no Mundial com a atmosfera de apoio total. A jornada rumo ao hexacampeonato será, portanto, não apenas uma batalha tática nos gramados da América do Norte, mas também uma luta para reconquistar a fé de milhões de brasileiros que, no momento, olham para a Copa com cautela e desconfiança.

A combinação da pressão externa, as provocações de adversários como Dibu Martínez e a expectativa sobre a liderança de Ancelotti criam um ambiente de alta tensão para o ciclo de 2026





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