Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Pessimismo domina torcida brasileira para a Copa do Mundo de 2026 segundo pesquisa Quaest

Esportes News

Pessimismo domina torcida brasileira para a Copa do Mundo de 2026 segundo pesquisa Quaest
Copa Do Mundo 2026Seleção BrasileiraPesquisa Quaest
📆6/11/2026 1:09 PM
📰Terranoticiasbr
196 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 99% · Publisher: 51%

Nova pesquisa revela que a maioria dos brasileiros não acredita na conquista do hexacampeonato, enquanto a expectativa por uma final contra a Argentina cresce.

A expectativa para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, já começa a gerar intensos debates entre os torcedores brasileiros.

Recentemente, uma pesquisa conduzida pelo instituto Quaest trouxe à tona um cenário de considerável ceticismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira. De acordo com os dados divulgados, a maioria dos entrevistados não acredita que o Brasil será capaz de conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial neste ciclo.

Especificamente, 56% dos 2004 participantes da pesquisa expressaram a crença de que o título não virá para a terra do futebol, enquanto apenas 35% mantêm a esperança de que a taça retorne ao país. Esse sentimento de dúvida reflete um momento de transição e incertezas técnicas que a equipe canarinho tem enfrentado nos últimos anos, evidenciando que a mística da camisa amarela já não é suficiente para garantir a confiança absoluta da população em todas as camadas sociais.

Um ponto interessante revelado pelo estudo da Quaest é a disparidade de otimismo entre as diferentes regiões do território nacional. O sentimento de confiança é significativamente maior entre os habitantes das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. No Nordeste, por exemplo, 41% dos entrevistados ainda botam fé na vitória brasileira, enquanto no Norte e Centro-Oeste esse índice atinge a marca de 40%. Em contrapartida, as regiões Sul e Sudeste mostram-se muito mais pessimistas.

No Sul, apenas 26% dos torcedores acreditam no título, e no Sudeste a porcentagem sobe ligeiramente para 32%. Essa diferença regional pode sugerir nuances na forma como o futebol é consumido ou como as expectativas são moldadas em diferentes polos do país, refletindo talvez uma visão mais crítica ou cautelosa nos grandes centros urbanos do sul e sudeste.

Além disso, a pesquisa destacou uma diferença de gênero na percepção do sucesso da equipe: as mulheres demonstraram maior otimismo, com 38% acreditando no hexa, superando a confiança dos homens, que ficou em 32%. No campo técnico, a figura de Carlo Ancelotti surge como um ponto de relativa estabilidade e aprovação.

A pesquisa indica que 58% dos brasileiros aprovam a gestão do treinador, sugerindo que sua vasta experiência internacional e currículo vitorioso na Europa trazem uma sensação de segurança para parte da torcida. Por outro lado, 14% não aprovam sua condução e 28% preferem não opinar, o que mostra que, embora haja um apoio majoritário, ainda existe uma parcela considerável de dúvida sobre a adequação do estilo do técnico ao DNA do futebol brasileiro.

Paralelamente a esses números, o goleiro argentino Emiliano Martínez, conhecido como Dibu, alimentou ainda mais a rivalidade entre as duas maiores potências da América do Sul ao prever que a grande final da Copa de 2026 será disputada entre Argentina e Brasil. Essa declaração, carregada de provocação, coloca pressão adicional sobre a seleção brasileira, que busca não apenas o título, mas a redenção diante de seu maior rival continental em um palco global.

Para compreender a precisão desses dados, é fundamental analisar a metodologia aplicada no levantamento. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho de 2026, abrangendo pessoas com 16 anos ou mais através de entrevistas domiciliares. Com uma margem de erro estimada em 2 pontos percentuais, os números oferecem um retrato fiel do estado psicológico da torcida brasileira às vésperas do torneio.

O cenário é de desafio: a Seleção precisará reverter a percepção negativa de mais da metade da população para entrar no Mundial com a atmosfera de apoio total. A jornada rumo ao hexacampeonato será, portanto, não apenas uma batalha tática nos gramados da América do Norte, mas também uma luta para reconquistar a fé de milhões de brasileiros que, no momento, olham para a Copa com cautela e desconfiança.

A combinação da pressão externa, as provocações de adversários como Dibu Martínez e a expectativa sobre a liderança de Ancelotti criam um ambiente de alta tensão para o ciclo de 2026

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terranoticiasbr /  🏆 29. in BR

Copa Do Mundo 2026 Seleção Brasileira Pesquisa Quaest Futebol Carlo Ancelotti

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa do Mundo de 2026: Maior Competição de Todos os TemposCopa do Mundo de 2026: Maior Competição de Todos os TemposA Copa do Mundo de 2026 será a maior já realizada, com 48 seleções disputando o troféu em um total de 104 partidas. A seleção brasileira estreia na competição no sábado (13/06), contra a seleção do Marrocos.
Read more »

O mundo em uma xícara: edição especial Copa do Mundo 2026O mundo em uma xícara: edição especial Copa do Mundo 2026Além das estratégias e técnicas do futebol, o café também revela as diferenças culturais entre as nações
Read more »

Copa do Mundo 2026 pode gerar US$ 41 bilhões para o PIB mundialCopa do Mundo 2026 pode gerar US$ 41 bilhões para o PIB mundialEstudo do UBS aponta que três em cada quatro pessoas no mundo devem acompanhar o torneio que começa nesta semana
Read more »

SBT terá programação especial para a Copa do Mundo FIFA 2026SBT terá programação especial para a Copa do Mundo FIFA 2026Emissora transmite 32 partidas do torneio, incluindo todos os jogos do Brasil, e estreia atrações como 'Torcida SBT' e 'Balanço da Copa'
Read more »



Render Time: 2026-06-11 16:10:37