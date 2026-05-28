Pesquisas reforçam papel do ‘carbono azul’ na Amazônia: Manguezais como ativo climático estratégico

Pesquisas do projeto Mangues da Amazônia demonstram que os manguezais da Amazônia podem armazenar até três vezes mais carbono que florestas de terra firme do país. Ao degradarem, eles liberam parte desse estoque para a atmosfera, o que pode ser uma ameaça à luta contra as mudanças climáticas. A iniciativa é conduzida pelo Laboratório de Ecologia de Manguezal, da UFPA, em parceria com o Instituto Sarambuí e o Instituto Peabiru, com patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.

Pesquisas do projeto Mangues da Amazônia reforçam o papel do chamado ‘ carbono azul ’ na mitigação das mudanças climáticas do planeta, com destaque para o Brasil, que pode ser uma das peças mais importantes e menos conhecidas da agenda climática nacional.

Esse estoque chama atenção pela escala, segundo estimativas científicas do projeto Mangues da Amazônia, os manguezais da região podem concentrar, por área, até três vezes mais carbono que florestas de terra firme do país. Se preservados, eles funcionam como sumidouros de carbono. Quando degradados, porém, passam a liberar parte desse estoque para a atmosfera. Dados levantados pelo projeto indicam que manguezais degradados, com corte recente de árvores, emitem cerca de cinco vezes mais carbono que áreas conservadas.

O volume liberado equivale a cerca de 20% do carbono armazenado nas árvores e no solo. Em manguezais conservados da Amazônia, esse estoque é estimado em 141 toneladas de carbono por hectare. A importância é salvaguardar um dos mais valiosos sumidouros de carbono do planeta, diante dos desafios climáticos globais, afirma Marcus Fernandes, coordenador do Laboratório de Ecologia de Manguezal da Universidade Federal do Pará e do projeto Mangues da Amazônia.

As expedições de campo ocorrem a cada dois meses em quatro Reservas Extrativistas Marinhas do Pará: Tracuateua, Caeté-Taperaçu, Araí-Peroba e Gurupi-Piriá. Parte dos resultados do projeto integra o livro ‘Amazonian Mangrove Blue Carbon Dynamics’, lançado pela editora Springer Nature. A publicação reúne análises sobre captura, armazenamento e emissão de carbono nos manguezais amazônicos, com base em medições de campo e tecnologias aplicadas à região





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mangues Da Amazônia Carbono Azul Amazônia Florestas Manguezais Restauração Emissão De Carbono Ação Climática Tradução

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Instituto Movimento abre inscrições para oficinas gratuitas de capoeira | São GonçaloIniciativa busca fortalecer os vínculos comunitários e valorizar a identidade local através da prática esportiva e cultural

Read more »

Pesquisas eleitorais: como está a disputa Lula x Flávio após novos BTG Nexus e DatafolhaLevantamentos mostram melhora do presidente após revelação da relação do senador com Daniel Vorcaro

Read more »

Duas novas pesquisas eleitorais mostram disputa Lula x Flávio após caso ‘Dark Horse’Levantamentos são os primeiros dos institutos após a revelação do contato do senador com Daniel Vorcaro. Michelle Bolsonaro também é testada

Read more »

Google: veja como é interior do novo centro de pesquisas em SPBig tech inaugurou local que irá desevolver tecnologias envolvendo inteligência artificial e segurança digital

Read more »