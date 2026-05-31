Pesquisas mostram Lula à frente, mas segundo turno acirrado; PL estrutura nome para o Rio e há tensão com EUA sobre PCC e CV

Pesquisas eleitorais divulgadas em maio de 2026 indicam vantagem do presidente Lula no primeiro turno, mas cenários de segundo turno mais apertados. Enquanto isso, partidos aceleram preparativos para disputas estaduais e há reações à designação de facções brasileiras como terroristas pelos EUA.

As recentes pesquisas eleitorais divulgadas entre os dias 25 e 29 de maio por institutos como Nexus, Ideia e PoderData apontam uma vantagem inicial do presidente Lula na corrida pela reeleição, embora os cenários de segundo turno apareçam mais equilibrados.

A pesquisa BTG/Nexus, publicada em 25 de maio, mostra Lula com 45% das intenções de voto no primeiro turno, contra 36% de Flávio Bolsonaro, principal nome da oposição. No segundo turno, Lula teria 47% contra 43% de Bolsonaro, dentro da margem de erro. Já a pesquisa Meio/Ideia, divulgada em 28 de maio, coloca Lula com 38,5% e Flávio Bolsonaro com 31,5% no primeiro turno.

Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 46% e Bolsonaro com 42%, também dentro da margem de erro. A pesquisa PoderData, por sua vez, trouxe números próximos, consolidando a ideia de um pleito acirrado. As metodologias variam: a BTG/Nexus entrevistou 2.045 eleitores por telefone entre 22 e 24 de maio, com margem de erro de 2% e confiança de 95%. A Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre 23 e 27 de maio, com margem de 2,5%.

A PoderData consultou 2.400 eleitores entre 25 e 28 de maio, com margem de 2,2% e confiança de 95%. Todos os levantamentos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A advantage de Lula no primeiro turno parece se manter, mas a proximidade nos cenários de segundo turno preocupa o governo, que vê a necessidade de intensificar a campanha.

Paralelamente, o Partido Liberal (PL) busca estruturar a pré-campanha do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que se consolida como o principal nome da direita na disputa estadual, aproveitando o contexto nacional. Em outro plano, empresários expressam preocupação com o que consideram o 'pior cenário' após os Estados Unidos designarem as facções criminosas PCC e CV como organizações terroristas.

Parlamentares governistas acusam um senador de ter articulado essa designação junto ao governo Trump em questões de segurança pública e soberania, o que foi negado pela pré-campanha do senador, que afirma tratar-se de cooperação internacional contra facções. A medida americana pode impactar negociações e acordos bilaterais, gerando tensões diplomáticas





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