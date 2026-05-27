Pesquisadores identificam compostos que reduzem inflamação cerebral no Alzheimer

Estudo da USC usou triagem computacional de bilhões de moléculas para encontrar inibidores seletivos da enzima cPLA2, reduzindo inflamação em células cerebrais humanas. Resultados sugerem nova estratégia terapêutica para doenças neurodegenerativas.

Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia (USC) identificaram compostos que reduziram inflamações cerebrais ligadas à doença de Alzheimer em testes iniciais promissores. O estudo, publicado na revista científica Nature Communications, utilizou uma triagem computacional para avaliar bilhões de moléculas em busca de substâncias capazes de atingir seletivamente a enzima cPLA2, conhecida por seu papel na inflamação neuronal.

A equipe priorizou elementos com tamanho reduzido o suficiente para atravessar a barreira hematoencefálica e permanecer ativos em condições biológicas relevantes. Após a triagem inicial, os candidatos mais promissores foram testados em culturas de células cerebrais humanas expostas a condições que simulam o ambiente neuroinflamatório do Alzheimer. Um dos inibidores específicos conseguiu reduzir significativamente a ativação inflamatória da cPLA2, sugerindo um novo caminho terapêutico para retardar ou prevenir a progressão da doença.

O pesquisador Hussein Yassine, diretor do Center for Personalized Brain Health da USC e autor sênior do estudo, afirmou que a abordagem inovadora permite atacar um mecanismo central da neurodegeneração sem os efeitos colaterais de tratamentos anti-inflamatórios amplos.

'A cPLA2 é uma enzima chave na produção de mediadores inflamatórios no cérebro, mas sua inibição precisa tem sido um desafio. Com a triagem em larga escala, conseguimos identificar moléculas que se ligam seletivamente à enzima, bloqueando sua atividade nociva', explicou Yassine. Os pesquisadores destacam que os compostos escolhidos são pequenas moléculas com potencial para desenvolvimento farmacêutico, podendo ser administrados por via oral e com boa penetração no sistema nervoso central.

Os próximos passos incluem testes em modelos animais da doença de Alzheimer para avaliar eficácia, segurança e biodisponibilidade antes de ensaios clínicos em humanos. A descoberta representa um avanço significativo na busca por terapias modificadoras da doença, que atualmente afeta mais de 55 milhões de pessoas no mundo. Embora existam medicamentos que reduzem os sintomas, nenhum tratamento disponível interrompe a progressão da neurodegeneração.

A inibição seletiva da cPLA2 surge como uma estratégia promissora para combater doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla, onde a inflamação crônica desempenha um papel central.

'Estamos otimistas com os resultados iniciais, mas é importante lembrar que ainda há um longo caminho até que esses inibidores possam ser usados em pacientes. No entanto, essa pesquisa abre uma nova janela de oportunidades para intervenções precoces e personalizadas', concluiu Yassine. A equipe também planeja investigar se o controle da cPLA2 pode ser combinado com outras terapias já existentes para potencializar os efeitos neuroprotetores.

O estudo foi financiado pelo National Institutes of Health (NIH) e por fundações privadas dedicadas à pesquisa do Alzheimer





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