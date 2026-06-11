Pesquisa revela tendência universal de andar para a esquerda no sentido anti-horário

Um estudo da Nature Communications mostra que pessoas de diferentes idades e culturas preferem andar para a esquerda, no sentido anti-horário, sem explicação científica ainda.

Um estudo publicado na revista Nature Communications revelou que a maioria das pessoas, independentemente de idade, cultura ou lateralidade, apresenta uma tendência espontânea a se deslocar para a esquerda, seguindo um padrão de movimento anti-horário .

A descoberta foi feita pelo físico Iñaki Echeverría-Huarte, da Universidade de Navarra, na Espanha, durante uma investigação sobre a distância que as pessoas mantêm entre si ao caminhar. Ao analisar cerca de 40 experimentos, ele percebeu que grande parte dos participantes desviava espontaneamente para a esquerda, um comportamento que inicialmente parecia ter uma explicação simples, como a influência do ambiente ou da disposição do espaço.

No entanto, após cinco anos de pesquisa, a equipe ainda não encontrou uma resposta definitiva para o fenômeno, que parece ser universal. Os experimentos foram realizados em diferentes contextos e países, incluindo Espanha e Japão, e os resultados foram consistentes: aproximadamente 80% dos participantes adotaram a direção anti-horária quando se movimentavam livremente.

Em um dos experimentos, pessoas caminhando em um pátio aberto começaram a se mover para a esquerda poucos segundos após o início da atividade, sem qualquer instrução ou estímulo externo. Os pesquisadores testaram hipóteses como a influência da lateralidade - destros ou canhotos -, mas descobriram que não havia correlação. Estudos anteriores indicavam que destros tendem a virar à esquerda ao encontrar uma parede, enquanto canhotos viram à direita.

No entanto, quando os participantes foram separados por preferência de direção ao contornar obstáculos, a maioria ainda voltou a caminhar para a esquerda em deslocamento livre, contrariando as expectativas. Outra hipótese descartada foi a de que o fenômeno seria resultado de convenções sociais aprendidas. Para testar isso, a equipe analisou registros de um estudo em um jardim de infância no Japão, com 52 crianças se movimentando ao som de música.

As imagens mostraram que a maioria também se deslocava no sentido anti-horário, sugerindo que a tendência surge desde cedo, antes mesmo da internalização de normas culturais. Mesmo no Japão, onde os pedestres costumam circular pela esquerda em vias públicas, o padrão se manteve, indicando que não se trata de um hábito adquirido.

Os cientistas ainda não sabem explicar por que isso ocorre, mas acreditam que a descoberta pode ter implicações importantes na compreensão da locomoção humana e na dinâmica de multidões. O estudo abre caminho para novas investigações sobre comportamentos aparentemente universais e pode auxiliar no planejamento de espaços públicos, como estações de metrô e estádios, onde o fluxo de pessoas precisa ser otimizado.

A pesquisa também levanta questões sobre a evolução do comportamento humano e possíveis vieses neurológicos que favorecem o movimento anti-horário. Embora a causa permaneça desconhecida, a consistência dos resultados em diferentes culturas e faixas etárias sugere que pode haver uma base biológica ou cognitiva para essa preferência. Os pesquisadores planejam agora investigar se outros animais apresentam comportamento semelhante e se há relação com a assimetria cerebral.

O estudo foi conduzido ao longo de cinco anos, com a participação de centenas de voluntários, e representa um avanço significativo na compreensão dos padrões de movimento humano. A revista Nature Communications destacou a solidez dos dados e a replicação dos resultados em múltiplos cenários, o que fortalece a validade da descoberta. A comunidade científica aguarda novas pesquisas para desvendar o mistério por trás dessa tendência universal de andar para a esquerda no sentido anti-horário





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