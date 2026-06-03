Pesquisa revela que política lidera fake news no Brasil; diferenças entre direita e esquerda são marcantes

Levantamento do Aláfia Lab mostra que 43% dos brasileiros encontram mais fake news sobre política. Eleitores de direita relatam maior exposição a desinformação, enquanto os de esquerda usam mais checagem. Uso de IA também diverre conforme posicionamento político.

Uma pesquisa do Aláfia Lab, laboratório independente de pesquisa sobre internet, comunicação e sociedade, revela que política e eleições são os temas mais associados à circulação de fake news no Brasil.

Segundo o levantamento, obtido em primeira mão pelo g1, 43% dos brasileiros afirmam encontrar mais notícias falsas sobre política do que sobre qualquer outro assunto. Saúde aparece em segundo lugar, com 20% das menções, seguida por economia (15%) e celebridades (10%). O estudo também aponta diferenças significativas no comportamento de eleitores de esquerda, direita e centro diante da desinformação e do uso de inteligência artificial.

A pesquisa foi realizada com 1.512 entrevistados de todo o país, utilizando perguntas de autodeclaração que refletem a percepção dos participantes sobre si mesmos. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

"Os resultados mostram que a desinformação se tornou uma arma política e tem dado o tom das eleições", afirma a coordenadora de pesquisa do Aláfia Lab, Vivian Peron. Os dados indicam que 58% dos brasileiros dizem conseguir reconhecer notícias falsas com dúvidas em alguns casos, enquanto 29% afirmam fazer isso com facilidade e 13% dizem não saber identificar desinformação.

Homens, jovens, pessoas com maior escolaridade e eleitores de esquerda estão entre os grupos que mais declaram facilidade para reconhecer fake news. Entre os entrevistados de esquerda, 39% afirmam identificar notícias falsas com facilidade, contra 30% entre os de direita.

"A parcela que relata ter mais facilidade para identificar fake news - homens, jovens e pessoas com maior escolaridade - pode indicar que grupos historicamente mais vulneráveis estejam mais expostos em um cenário de desinformação", diz Vivian Peron. A pesquisa revela contrastes entre eleitores de esquerda e direita no enfrentamento da desinformação. Pessoas de esquerda afirmam recorrer mais a ferramentas de checagem: 24% utilizam agências de fact-checking, enquanto apenas 13% dos eleitores de direita fazem o mesmo.

Apesar disso, eleitores de direita relatam encontrar mais fake news sobre política e eleições: 55% dizem se deparar com desinformação sobre o tema, ante 48% entre os de esquerda. A pesquisadora Vivian Peron ressalta que levantamentos de opinião desse tipo produzem resultados que levantam hipóteses a serem investigadas posteriormente.

"De todo modo, com base em outros estudos sobre desinformação que demonstraram que grupos de extrema direita têm se mostrado mais ativos na produção desse tipo de conteúdo, esse resultado pode servir como indício de uma maior exposição de pessoas situadas mais à direita do espectro ideológico à desinformação", afirma. A percepção de fake news sobre política também varia com idade e escolaridade: entre pessoas com 45 anos ou mais, 47% afirmam encontrar desinformação relacionada ao tema, contra 35% entre jovens de 18 a 29 anos.

Entre entrevistados com ensino superior, metade relata encontrar fake news sobre política e eleições, enquanto entre aqueles com ensino fundamental o percentual é de 34%. Quando confrontados com uma informação suspeita, 47% dos brasileiros dizem ignorar o conteúdo, 32% procuram verificar a veracidade e apenas 10% denunciam às plataformas. O estudo também aponta diferenças na percepção dos impactos: 69% dos eleitores de esquerda acreditam que fake news causam alto dano ao desacreditar instituições, contra 46% dos de direita.

A pesquisa também analisou o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA). O ChatGPT aparece como o chatbot mais popular: 42% dos brasileiros afirmam já tê-lo usado, e 25% dizem utilizar o Gemini. O uso do ChatGPT é maior entre eleitores de direita (53%) do que entre os de esquerda (39%).

No entanto, o uso diário de IA de forma mais ampla é mais frequente entre entrevistados de esquerda (39%) do que entre os de direita (26%). As finalidades também divergem: pessoas de direita usam mais IA para criar imagens e vídeos e para aprender, enquanto eleitores de esquerda recorrem mais às ferramentas para checar fake news. Esses dados evidenciam como a polarização política se reflete até mesmo na adoção de tecnologias e no combate à desinformação.

Para Vivian Peron, o estudo reforça a necessidade de estratégias diferenciadas de educação midiática e letramento digital, que considerem as especificidades de cada grupo.

"Não existe uma solução única para o problema das fake news. É preciso compreender as motivações e os comportamentos de diferentes segmentos da população para criar ações eficazes", conclui. A pesquisa do Aláfia Lab oferece um retrato detalhado de como os brasileiros lidam com a desinformação em um contexto de eleições e uso crescente de IA, servindo como base para políticas públicas e iniciativas da sociedade civil





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