Pesquisa Real Time Big Data mostra Dorinha na liderança pela governo do Tocantins

Levantamento divulgado nesta sexta-feira aponta a deputada federal com 33% das intenções de voto no primeiro turno, seguida por Vicentinho Junior e Laurez Moreira.

Uma nova pesquisa do instituto Real Time Big Data , divulgada nesta sexta-feira, 19, traz um panorama detalhado da corrida pelo governo do estado do Tocantins .

O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código TO-05379/2026, ouviu 1.600 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Os números revelam a deputada federal Professora Dorinha (UB) como favorita, tanto em cenários de primeiro quanto de segundo turno.

No primeiro turno estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Dorinha lidera com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Vicentinho Junior (PT), com 25%, seguido por Laurez Moreira (PSDB), que registra 22%. Mais atrás, Ataídes de Oliveira (Republicanos) tem 5% e Witer Fonseca (MDB) aparece com 1%. Votos brancos e nulos somam 6%, e indecisos também representam 6% do eleitorado.

A pesquisa também testou um segundo cenário, excluindo a ex-senadora Kátia Abreu, que chegou a ser cogitada pelo PT, mas não formalizou candidatura. Nessa simulação, Dorinha amplia sua vantagem para 35%, Vicentinho Junior mantém 25%, Laurez sobe para 22%, Ataídes cai para 5% e Witer permanece com 1%. Brancos e nulos sobem para 8% e indecisos para 7%. Já nos cenários de segundo turno, a deputada também se sai bem.

Contra Laurez Moreira, Dorinha venceria com 48% contra 34% do adversário, com 9% de votos brancos e nulos e 9% de indecisos. Em um embate com Vicentinho Junior, a vantagem é menor: Dorinha tem 43% contra 37% do petista, enquanto brancos e nulos somam 9% e indecisos chegam a 11%. Por fim, em uma disputa entre Vicentinho e Laurez, o tucano aparece à frente com 41% contra 35% do social-democrata, com 10% de brancos e nulos e 14% de indecisos.

Para a pesquisa da Real Time Big Data, os dados indicam que Dorinha consolida sua posição de liderança, mas a corrida ainda reserva espaço para variações, especialmente com a margem de erro considerada. O levantamento também sugere que a ausência de Kátia Abreu no páreo não altera significativamente o cenário, beneficiando ligeiramente a candidatura de Dorinha.

O instituto Real Time Big Data é conhecido por suas pesquisas na área política e eleitoral, com metodologia que combina entrevistas face a face e coleta de dados por meio de questionários estruturados. A pesquisa foi encomendada por um veículo de comunicação local e tem validade jurídica para registro das intenções de voto. Os números reforçam a tendência observada em sondagens anteriores, como a da série histórica do mesmo instituto, que já apontava Dorinha à frente.

Com a proximidade das eleições de 2026, o cenário tocantinense começa a se desenhar, mas ainda podem surgir novas candidaturas e alianças que alterem o quadro atual. A movimentação dos partidos e as convenções partidárias serão decisivas para definir os nomes que efetivamente disputarão o Palácio Araguaia





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