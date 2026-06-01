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Pesquisa Real Time Big Data: Lula cresce e Flávio perde após áudio do senador

Política News

Pesquisa Real Time Big Data: Lula cresce e Flávio perde após áudio do senador
LulaFlávioÁudio Do Senador
📆6/1/2026 2:17 PM
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Levantamento do instituto Real Time Big Data mostra que o presidente Lula cresceu dois pontos e o senador Flávio perdeu quatro após a divulgação do áudio do senador. A pesquisa também mostra que Lula teria vantagem em eventual disputa contra Renan Santos e Aécio.

Levantamento sobre a corrida presidencial foi divulgado nesta segunda-feira e é o primeiro do instituto após áudio do senador a eleição presidencial. Na simulação, o presidente aparece com 45% das intenções de voto, contra 40% do senador.

Brancos e nulos somam 8% e 7% não sabem ou não responderam. Lula cresceu dois pontos e Flávio perdeu quatro. Esta é a primeira sondagem do instituto feita após a divulgação do áudio do senador. Trata-se, portanto, de um bom sinal para o petista e de um alerta para o filho mais velho de Jair Bolsonaro.

Contra os dois primeiros, o presidente empataria, enquanto derrotaria os dois últimos com ampla vantagem. Caiado é quem apresenta mais dificuldade ao petista. Segundo o levantamento, ambos empatariam com 43%, além de 8% que disseram votar branco ou nulo e 6% que não souberam responder. Já diante de Zema, o presidente teria os mesmos 43%, mas o ex-governador mineiro soma 40% - brancos e nulos são 11% e 6% não sabem ou não opinaram.

Em eventual embate contra Renan Santos, Lula teria 46% contra 30%. Votos nulos e brancos somam 12%, mesmo percentual dos indecisos. Se a disputa fosse contra Aécio, o petista alcançaria 47% e o tucano, 23%. Brancos e nulos chegam a 16% e 14% não souberam responder.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre a sexta-feira 29 e o sábado 30. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

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