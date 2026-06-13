Pesquisa Quaest revela paradoxo da direita brasileira com Flávio Bolsonaro enfraquecido e terceira via estagnada

Nova pesquisa Quaest mostra Lula com 39% e Flávio Bolsonaro com 29% no primeiro turno. Alternativas de direita fora do bolsonarismo somam apenas 12%. Entre independentes, Lula amplia vantagem e terceira via não descola.

A pesquisa Quaest de junho de 2024 revela um cenário político complexo e paradoxal para a direita brasileira . Segundo Felipe Nunes, diretor da consultoria, o senador Flávio Bolsonaro (PL) enfrenta desgaste, o que permite que o presidente Lula (PT) amplie sua vantagem na disputa presidencial.

No entanto, nenhum outro nome da direita ou centro-direita consegue se beneficiar dessa queda para crescer de forma consistente. A simulação de primeiro turno mostra Lula na liderança com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio com 29%. A distância de dez pontos percentuais entre os dois reflete a polarização que domina a corrida. As alternativas de terceira via, somadas, alcançam apenas 12% das intenções, o que mantém a disputa embolada.

No grupo, Renan Santos (Missão) tem 3%, empatado tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e à frente de Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB), ambos com 2%. A margem de erro de dois pontos percentuais coloca todos em situação de empate técnico. O cenário atual é marcado por um impasse, conforme explica Felipe Nunes. Flávio Bolsonaro permanece como o principal nome da oposição, mas não consegue consolidar uma hegemonia dentro do campo conservador.

Ele carrega o sobrenome Bolsonaro, o que garante um piso de apoio, mas também impõe um teto. Enquanto isso, os demais nomes da direita ainda não possuem força nacional ou notoriedade suficientes para substituí-lo. Essa dinâmica impede que a direita se una em torno de uma única candidatura e, ao mesmo tempo, bloqueia a ascensão de outros concorrentes. A pesquisa também detalha o comportamento dos eleitores por segmentos.

Entre os bolsonaristas, Flávio concentra 94% das intenções de voto, herdando quase integralmente o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já entre os eleitores de direita que não se identificam com o bolsonarismo, o cenário é mais fragmentado: Flávio lidera com 59%, mas Renan Santos aparece com 11%, acima numericamente de Lula (10%) e Caiado (6%). Isso indica que o bolsonarismo permanece firme, mas a direita não bolsonarista demonstra menor adesão a Flávio no primeiro turno.

Outro ponto crítico diz respeito aos eleitores independentes, grupo considerado decisivo em uma eleição nacional. Nesse segmento, Lula lidera com 28% contra 14% de Flávio no primeiro turno. Caiado e Aécio registram 6% e 4%, respectivamente. Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, o placar é de 37% a 24% para o petista, com 30% afirmando que não votariam em nenhum dos dois.

Felipe Nunes destaca que a mudança mais expressiva ocorreu justamente entre os independentes, que migraram de Flávio para Lula. A pesquisa de junho é a primeira da Quaest após a revelação de mensagens em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro ao banqueiro preso Daniel Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse episódio pode ter contribuído para o desgaste do senador e para a abertura de vantagem de Lula, especialmente no eleitorado independente.

O paradoxo da direita permanece: Flávio está enfraquecido para unificar, mas os outros são fracos demais para ocupar esse espaço. A polarização se mantém e as alternativas de terceira via não conseguem decolar, o que beneficia a reeleição de Lula





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