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Pesquisa Quaest mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro e crescimento entre independentes

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Pesquisa Quaest mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro e crescimento entre independentes
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📆6/10/2026 3:46 PM
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Levantamento aponta que eleitores independentes, cerca de um terço do eleitorado, moveram-se em direção ao presidente, que abriu vantagem de seis pontos no cenário geral. Em cenários contra outros candidatos da direita, Lula também registra alta no segmento.

A pesquisa Quaest divulgada em junho de 2026 revela mudanças significativas na corrida presidencial brasileira, especialmente entre o eleitorado independente, que corresponde a cerca de um terço do total e pode ser decisivo para o resultado das eleições de outubro.

No cenário geral de um eventual segundo turno entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista lidera com 44% das intenções de voto, contra 38% de Flávio, abrindo uma vantagem de seis pontos percentuais. Essa diferença indica o fim de um período de empate técnico que se estendia desde março, conforme apontavam as sucessivas medições da Quaest. Na pesquisa anterior, de maio, Lula tinha 42% e Flávio aparecia com 41%.

O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 pessoas entre 5 e 8 de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A principal transformação verificada ocorreu justamente no segmento dos eleitores que se declaram independentes, ou seja, aqueles que não se identificam como lulistas, bolsonaristas, de esquerda ou de direita.

Nesse grupo, a intenção de voto em Lula saltou de 29% em maio para 37% em junho, um crescimento de oito pontos percentuais. Em contrapartida, o apoio a Flávio Bolsonaro among independentes caiu de 31% para 24%, uma retração de sete pontos. O diretor da Quaest, Felipe Nunes, sintetiza o fenômeno como uma troca: os independentes "trocaram Flávio por Lula".

Além disso, no recorte da direita não bolsonarista, Flávio também perdeu força, caindo de 88% para 82% das preferências. O percentual de independentes que declararam não ir votar diminuiu de 35% para 30%, enquanto os indecisos aumentaram de 5% para 9%. A tendência observada entre os independentes se repete nos cenários em que Lula enfrenta outros pré-candidatos da direita, como os governadores Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO), além do empresário Renan Santos (Missão).

Contra Zema, Lula subiu de 34% para 40% no grupo dos independentes, enquanto Zema recuou de 34% para 24%. No confronto com Caiado, o presidente foi de 34% para 40% e o goiano caiu de 33% para 24%. Diante de Renan Santos, Lula avançou de 36% para 40% e o pré-candidato do Missão desabou de 29% para 19%.

Em todos esses cruzamentos, o número de independentes que afirmam que não vão votar oscilou para cima, mas os indecisos se mantiveram estáveis. A pesquisa também analisou a avaliação do governo Lula: entre todos os eleitores, a aprovação ficou estável (46% para 47%) e a desaprovação caiu levemente (49% para 48%). Já entre os independentes, houve melhora notável: a aprovação subiu de 37% para 41% e a desaprovação recuou de 52% para 47%.

Este é o primeiro levantamento da Quaest a captar os reflexes de eventos recentes, como as revelações sobre conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro preso Daniel Vorcaro, e a adoção de medidas pelo governo dos EUA que taxam produtos brasileiros e classificam o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas

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