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Pesquisa Quaest: Lula lidera com 39%, Flávio Bolsonaro tem 29% e Renan Santos vem melhorando seu desempenho

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Pesquisa Quaest: Lula lidera com 39%, Flávio Bolsonaro tem 29% e Renan Santos vem melhorando seu desempenho
LulaFlávio BolsonaroRenan Santos
📆6/10/2026 4:15 PM
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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) mostra que a corrida presidencial continua polarizada entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Lula lidera com 39% e Flávio tem 29%. A disputa entre os nomes que tentam emplacar uma alternativa de terceira via está embolada. Entre os eleitores independentes, Lula também lidera com 28% e Flávio tem 14%. Na sequência, aparecem Caiado (6%), Aécio (4%), Zema (4%), Renan (2%), Augusto Cury (2%), Samara (2%) e Joaquim Barbosa (1%).

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) mostra que a corrida presidencial continua polarizada entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Lula lidera com 39% e Flávio tem 29%.

A disputa entre os nomes que tentam emplacar uma alternativa de terceira via está embolada. Entre os eleitores independentes, Lula também lidera com 28% e Flávio tem 14%. Na sequência, aparecem Caiado (6%), Aécio (4%), Zema (4%), Renan (2%), Augusto Cury (2%), Samara (2%) e Joaquim Barbosa (1%). Na disputa pelos votos da direita não bolsonarista, Flávio tem 59% e Renan Santos fica com 11%, acima numericamente de Lula (10%) e Caiado (6%).

Entre os bolsonaristas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro herda o espólio do pai e aparece isolado com 94% das intenções de voto. Lula é citado por 1% e os demais não pontuam. O bolsonarismo continua firme com Flávio, mas a direita não-bolsonarista aparece bem menos adepta a ele no 1º turno, afirma Felipe Nunes, diretor da Quaest.

A pesquisa desta quarta é a primeira da Quaest após a revelação das conversas de Flávio Bolsonaro com o banqueiro preso Daniel Vorcaro e o anúncio de medidas do governo Trump para taxar produtos brasileiros e classificar facções criminosas como organizações terroristas. No cenário de 2º turno, Lula agora lidera com seis pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro. O cenário de empate técnico que era observado nos últimos meses não existe mais.

Quaest: Intenção de voto para segundo turno - Lula X Flávio Bolsonaro (junho/2026) - Foto: Arte/g1 Renan Santos vem melhorando seu desempenho, mas segue atrás de Lula. O presidente venceria por 45% a 31%. Quaest: Intenção de voto para segundo turno - Lula X Renan Santos (junho/2026) - Foto: Arte/g1 Lula também derrotaria Zema (45% a 35%) e Caiado (45% a 35%). Há estabilidade em relação às pesquisas dos meses anteriores.

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